Компанія Agrohub дослідила, як змінилася чисельність, доходи та бонуси персоналу в агробізнесі за перше півріччя 2024 року серед агрономічних, інженерних та земельних посад.

Результати дослідження показали, що станом на червень 2024 року 71% компаній вже підвищили зарплату співробітникам агрономічної, інженерної та земельної служб. Ще 21% опитаних досі не визначились з цим питанням, а 7% планували збільшити дохід до кінця поточного року.

Про це повідомили у Agrohub.

Зміна доходу в агро сфері. Інфографіка: Agrohub

Бізнеси збільшили заробітну плату співробітникам всіх трьох служб в середньому в межах 10-15%. Для порівняння, у 2023 було 20-25%. Але при цьому 15% цих компаній розглядають варіант підняти дохід вдруге в кінці року.

“В даному випадку бізнес діє проактивно, бо якщо у 2023 компанії підняли зарплати відповідно до рівня інфляції від початку війни, то у 2024 ситуація така, що інфляція сповільнилась, проте дефіцит кадрів зріс. Компанії почали активно боротися за існуючих працівників, гнучко підходити до збільшення доходу, враховуючи свої стратегії та можливості”, — пояснює керівник Agrohub HR360 Benchmarking Дмитро Лєбєдєв.

Крім цього, компанії більш диференційовано підходять до зміни заробітної плати, розглядаючи центральний офіс та локальні активи окремо. Перевага цьогоріч віддається другим, оскільки збереження персоналу у виробничих підрозділах є пріоритетом, а центральні офіси зазвичай і так отримують вищі зарплати.

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Мотиваційна частина доходу співробітників у вигляді річного бонусу є нормальною практикою серед агробізнесу, зокрема 62% компаній заявили, що мають сталу політику бонусування. А 31% ще розробляє таку політику і лише 8% не планують її цьогоріч впроваджувати. Ще 54% вважає, що співробітник мав право на отримання бонусу, якщо працюватиме в компанії не менше 6 місяців.

Мотиваційна частина доходу співробітників у вигляді річного бонусу. Інфографіка: Agrohub

Так, 70% опитаних учасників повідомили, що вони вже прийняли рішення про виплату бонусу у 2024 році. Для розрахунку цих виплат більшість компаній базуються на кількості місячних доходів, але є й учасники, бонус співробітників яких залежить від отриманого фінансового результату. Примітно, що наразі ключовим KPI, на основні якого виплачується бонус, є фінансовий показник EBITDA. Наявні також рентабельність робочого капіталу, чистий прибуток.

Ключовим KPI, на основні якого виплачується бонус, є фінансовий показник EBITDA. Інфографіка: Agrohub

Наскільки сильний кадровий голод відчувають компанії

Лише 14% компаній зазначили, що відчувають суцільну нестачу людей серед агрономічної, інженерної та земельної служб. Ця цифра не виглядає критичною, але тим не менш із дефіцитом персоналу серед окремих підрозділів та посад стикнулась більшість опитаних — 64%.

Аграрний бізнес відчуває дефіцит кадрів. Інфографіка: Agrohub

За результатами дослідження найбільш дефіцитними виявились робітничі спеціальності, такі як слюсар, токар, зварювальник, електрик — про це повідомили 79% компаній. Друге місце займають лінійні агрономи — 64%. А третє місце за нестачею посідають інженери з ремонту та енергетики (по 57%), а також механіки (50%).

Найбільш дефіцитними професіями виявились робітничі спеціальності. Інфографіка: Agrohub

Дефіцит кадрів за аналогічними спеціальностями спостерігається як у великих компаніях (100+ тис. га), так і в менших. Якщо у 2022 році великі компанії ще не стикались з кадровим голодом, бо мали можливість перерозподілити персонал між підрозділами та більше ресурсів, аби втримувати його, то тепер кадровий дефіцит став системною проблемою для агробізнесу будь-якого розміру.

Ключовою причиною складності із закриттям вищезгаданих вакансій є, вочевидь, війна та мобілізація, оскільки на цих позиціях здебільшого працюють чоловіки. Наприклад, за даними Agrohub, у першому півріччі 2024 серед співробітників агрономічної служби в середньому лише 7% жінок, а інженерної — 2%. Натомість серед посад земельної служби все навпаки — 76% посад займають жінки. Аналогічні цифри показало дослідження у 2023 році.