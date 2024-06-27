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Зарплата на держслужбі стала конкурентоспроможною - голова НАДС
Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі.
Про це йдеться на сайті НАДС.
"Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі уже є конкурентною на ринку праці", - заявила Алюшина.
За її словами, НАДС працює над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості оплати праці держслужбовців. Реформа передбачає оновлення структури зарплати через класифікацію посад, враховуючи складність роботи, рівень компетентності, знань і відповідальності.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми орієнтовані на підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частки та обмеження змінної частини в структурі заробітної плати. Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань і відповідальності", - зазначила Алюшина і закликала студентів розглянути кар'єру на державній службі.
Вона підкреслила, що молодим спеціалістам будуть доступні:
- Можливості професійного розвитку у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями
- Освітні програми за кордоном
- Вивчення англійської мови в рамках спільного проекту з EF
- Впровадження сучасних інформаційних систем управління.
Алюшина додає, що успішно впроваджена реформа системи оплати праці на держслужбі є ключовою умовою, що дасть змогу їй стати престижною та привабливою для конкурентних фахівців.
Нова система плати праці держслужбовців
В кінці минулого року Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці та продовжує реформу державного управління, згідно з якою з 1 січня 2024 року кількість державних службовців мала зменшитися на майже 20 тисяч.
Згідно з новою системою, керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.
Нова система стосуватиметься всіх державних органів, включаючи міністерства, секретаріат Кабінету міністрів та Офіс президента, а також регіональні органи, такі як обласні та районні адміністрації.
Додамо, що за оцінками Кабміну, середньомісячна заробітна плата працівників у 2024 році складе 21 809 гривень, у 2025 - 25 732 гривень, а у 2026 - 30 260 гривень.
В яких органах влади чиновники отримують найбільше
Міністерство фінансів розробило і опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.
Так, згідно "дашборду", найбільші середні зарплати у наступних державних органах:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 68,9 тис грн;
- Антимонопольний комітет України – 67,1 тис грн;
- Секретаріат Кабміну – 57,9 тис грн;
- Центральна виборча комісія – 55,0 тис грн;
- Міністерство цифрової трансформації – 54,5 тис грн.
Далі йде Рахункова палата (171,5 тис грн), Центральна виборча комісія (170,1 тис грн), Державне агентство розвитку туризму України (128,5 тис грн) і АМКУ (126, тис грн).
Джерело фото: ua.depositphotos.com