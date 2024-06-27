Зарплата на держслужбі стала конкурентоспроможною - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила про зростання конкурентоспроможності зарплат у державному секторі.

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Про це йдеться на сайті НАДС.

"Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі уже є конкурентною на ринку праці", - заявила Алюшина.

За її словами, НАДС працює над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості оплати праці держслужбовців. Реформа передбачає оновлення структури зарплати через класифікацію посад, враховуючи складність роботи, рівень компетентності, знань і відповідальності.

"Ми орієнтовані на підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частки та обмеження змінної частини в структурі заробітної плати. Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань і відповідальності", - зазначила Алюшина і закликала студентів розглянути кар'єру на державній службі.

Вона підкреслила, що молодим спеціалістам будуть доступні:

Можливості професійного розвитку у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями

Освітні програми за кордоном

Вивчення англійської мови в рамках спільного проекту з EF

Впровадження сучасних інформаційних систем управління.

Алюшина додає, що успішно впроваджена реформа системи оплати праці на держслужбі є ключовою умовою, що дасть змогу їй стати престижною та привабливою для конкурентних фахівців.

Нова система плати праці держслужбовців

В кінці минулого року Кабінет міністрів України ухвалив нову систему оплати праці та продовжує реформу державного управління, згідно з якою з 1 січня 2024 року кількість державних службовців мала зменшитися на майже 20 тисяч.

Згідно з новою системою, керівники не матимуть можливості самостійно призначати собі великі премії та надбавки, оскільки 70% зарплати державного службовця буде базуватися на окладі, а лише 30% становитиме премія.

Нова система стосуватиметься всіх державних органів, включаючи міністерства, секретаріат Кабінету міністрів та Офіс президента, а також регіональні органи, такі як обласні та районні адміністрації.

Додамо, що за оцінками Кабміну, середньомісячна заробітна плата працівників у 2024 році складе 21 809 гривень, у 2025 - 25 732 гривень, а у 2026 - 30 260 гривень.

В яких органах влади чиновники отримують найбільше

Міністерство фінансів розробило і опублікувало аналітичний інструмент ("дашборд") щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

Так, згідно "дашборду", найбільші середні зарплати у наступних державних органах:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 68,9 тис грн;

Антимонопольний комітет України – 67,1 тис грн;

Секретаріат Кабміну – 57,9 тис грн;

Центральна виборча комісія – 55,0 тис грн;

Міністерство цифрової трансформації – 54,5 тис грн.

Далі йде Рахункова палата (171,5 тис грн), Центральна виборча комісія (170,1 тис грн), Державне агентство розвитку туризму України (128,5 тис грн) і АМКУ (126, тис грн).

Джерело фото: ua.depositphotos.com