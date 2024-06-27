Зарплата на госслужбе стала конкурентоспособной – глава НАГС

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе.

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Об этом говорится на сайте НАГС.

"Несмотря на то, что реформирование системы оплаты труда государственных служащих до сих пор продолжается, заработная плата на государственной службе уже конкурентна на рынке труда", - заявила Алюшина.

По ее словам, НАГС работает над повышением прозрачности, предсказуемости и справедливости оплаты труда госслужащих. Реформа предполагает обновление структуры зарплаты через классификацию должностей, учитывая сложность работы, уровень компетентности, знаний и ответственности.

"Мы ориентированы на повышение прозрачности, предсказуемости и справедливости заработной платы, усиление роли постоянной доли и ограничение переменной части в структуре заработной платы. Речь идет об обновлении структуры зарплаты из-за классификации должностей с учетом сложности работы, уровня компетентности, знаний и ответственности", - отметила Алюшина. и призвала студентов рассмотреть карьеру на государственной службе .

Она подчеркнула, что молодым специалистам будут доступны:

Возможности профессионального развития в Высшей школе публичного управления и на Портале управления знаниями

Образовательные программы за границей

Изучение английского языка в рамках совместного проекта по EF

Внедрение современных информационных систем управления.

Алюшина добавляет, что успешно внедренная реформа системы оплаты труда на госслужбе является ключевым условием, которое позволит ей стать престижной и привлекательной для конкурентных специалистов.

Новая система платы труда госслужащих

В конце прошлого года Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда и продолжает реформу государственного управления, согласно которой с 1 января 2024 года количество государственных служащих должно было уменьшиться почти на 20 тысяч.

Согласно новой системе, у руководителей нет возможности самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премия.

Новая система будет относиться ко всем государственным органам, включая министерства, секретариат Кабинета министров и Офис президента, а также региональные органы, такие как областные и районные администрации.

Добавим, что по оценкам Кабмина, среднемесячная заработная плата работников в 2024 году составит 21 809 гривен, в 2025 – 25 732 гривен, а в 2026 – 30 260 гривен.

В каких органах власти чиновники получают больше всего

Министерство финансов разработало и опубликовало аналитический инструмент ("дашборд") об оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

Так, согласно "дашборду", самые большие средние зарплаты в следующих государственных органах:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 68,9 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины – 67,1 тыс. грн;

Секретариат Кабмина – 57,9 тыс грн;

Центральная избирательная комиссия – 55,0 тыс. грн;

Министерство цифровой трансформации – 54,5 тыс. грн.

Далее следует Счетная палата (171,5 тыс. грн), Центральная избирательная комиссия (170,1 тыс. грн), Государственное агентство развития туризма Украины (128,5 тыс. грн) и АМКУ (126, тыс. грн).

Источник фото: ua.depositphotos.com