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Що робить біолог. Ілюстрація: Delo.ua
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Біолог

Робота біологом може бути цікавою, але й водночас виснажливою. Які навички необхідні, які завдання виконує біолог, та які перспективи відкриваються в цій галузі, читайте у матеріалі. 

Що робить біолог

Біолог досліджує живу природу нашої планети, зокрема рослинний і тваринний світ. Його робота включає вивчення будови, розвитку, походження та еволюції організмів, а також їхнього поширення на Землі.

Біолог займається класифікацією та описом видів, а також аналізом взаємодій між ними. Залежно від конкретної галузі спеціалізації, завдання біолога можуть значно відрізнятися.

Серед завдань, які виконує біолог можуть бути: 

  • проведення лабораторних досліджень та експериментів;
  • польові дослідження для збору зразків рослин, тварин, мікроорганізмів тощо;
  • аналіз даних та написання наукових статей;
  • підбір і розробка необхідного обладнання, а також матеріалів для дослідження; 
  • викладання та просвітницька діяльність;
  • робота в зоопарках, ботанічних садах, заповідниках, у полі та лабораторії;
  • консультативна робота у сфері екології, охорони природи, фармацевтики тощо.

Яка зарплата у біолога

Зарплата біолога залежить від його спеціалізації, місця роботи, досвіду та країни. В Україні середня зарплата біолога може становити від 10 000 до 30 000 гривень на місяць. Досвідчені фахівці або ті, хто працює в міжнародних компаніях чи наукових установах, можуть заробляти значно більше.

Плюси та мінуси в роботі біолога

Плюси Мінуси 
Можливість займатися цікавою та значущою роботою На початку кар'єри невелика зарплата
Внесок у наукові відкриття та збереження природи Робота в полі може бути фізично вимогливою
Робота в різних цікавих умовах: лабораторія, поле, освітні установи тощо Необхідність постійного навчання та підвищення кваліфікації

Як стати біологом

Щоб стати біологом, потрібно отримати середню освіту у напрямку природничих наук. Потім потрібно отримати вищу освіту, поступивши в університет на біологічний факультет, щоб здобути ступінь бакалавра, а потім магістра в галузі біології чи суміжних наук. Можливо фахівцю пізніше потрібно буде продовжити навчання в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії. 

Після навчання набути досвіду можна через стажування, участь у наукових дослідженнях чи конференціях. Для роботи можна знайти місце в в наукових установах, університетах, дослідницьких центрах, екологічних організаціях тощо.

Де вчитися на біолога

В Україні є багато університетів, які пропонують програми з навчання на біолога, зокрема: 

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • Львівський національний університет імені Івана Франка.
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Які навички потрібні для роботи біологом

Для успішної кар'єри біолога необхідні наступні навички:

  • Знання в галузі біології, хімії, екології.
  • Аналітичні та дослідницькі здібності.
  • Вміння працювати з лабораторним обладнанням.
  • Володіння сучасними програмами для аналізу даних.
Фото 2 — Біолог
Які навички потрібні для роботи біологом. Ілюстрація: Delo.ua
  • Навички написання наукових статей та звітів.
  • Уміння працювати як самостійно, так і в команді.
  • Хороші комунікативні здібності для викладання та представлення досліджень.
  • Постійне прагнення до навчання та професійного розвитку.