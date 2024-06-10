Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
агроном, професія, робота, ринок праці, АПК
Що має знати агроном. Ілюстрація: Delo.ua
Категорія
Професії
Дата публікації

Агроном

Дізнайтеся про професію агронома та яку ключову роль грають ці фахівці у забезпеченні продовольчої безпеки та екологічної стійкості. 

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронювати участь

Що робить агроном

Агроном — це спеціаліст в галузі агрономії, науки, що вивчає рослинництво і сільськогосподарське виробництво. Агрономи займаються оптимізацією вирощування сільськогосподарських культур, підвищенням врожайності та якості продукції, збереженням родючості ґрунтів і впровадженням нових технологій у сільському господарстві.

Слід зазначити, що агроном — це ключовий фахівець у сільському господарстві, який допомагає забезпечувати стабільні та високоякісні врожаї, зберігаючи при цьому екологічний баланс та родючість ґрунтів.

Основні обов'язки агронома:

  • Планування та організація сільськогосподарських робіт. 
  • Контроль за станом посівів.
  • Моніторинг росту і розвитку рослин.
  • Аналіз ґрунтів.
  • Управління ресурсами.
  • Навчання та консультування фермерів та працівників.
  • Документування та звітність.

Яка зарплата у агронома

Зарплата агронома коливається в залежності від кваліфікації та регіону, однак дохід працівників аграрного сектору є одним з найвищих в Україні. 

Середня зарплата агронома в Україні складає 25 000 грн / міс. Фахівці з досвідом можуть заробляти від 50 000 грн / міс. 

Плюси та мінуси в роботі агронома

Плюси Мінуси
Високий попит на фахівців Висока залежність від погодних умов та інших природних факторів
Внесок у забезпечення продовольчої безпеки та підвищення якості продукції Можливість сезонної роботи та нерегулярного робочого графіку
Перспективи кар'єрного росту та професійного розвитку Фізичні навантаження та потреба у витривалості
Фахівці з досвідом можуть отримувати високу зарплату Відповідальність за врожайність та ефективність виробництва

Як стати агрономом

Щоб стати агрономом можна навчатися у вищі або коледжі.

Де вчитися на агронома

  1. Національний університет біоресурсів і природокористування України. 
  2. Одеський державний аграрний університет. 
  3. Уманський НУС. 

Які навички потрібні для роботи агрономом

Агроном — це фахівець, який займається вирощуванням рослин, управлінням сільськогосподарськими процесами та підвищенням продуктивності аграрного виробництва. 

Для роботи агрономом необхідні такі навички:

  • Ботанічні та агрономічні знання. 
  • Технічні навички. 
  • Ґрунтознавство.
  • Агротехнічні навички.
  • Використання сучасних технологій, таких як точне землеробство, дрони для моніторингу полів.
  • Робота з агроекономічними даними.
Фото 2 — Агроном
Які навички потрібні для роботи агрономом. Ілюстрація: Delo.ua
  • Планування та організація.
  • Комунікативні навички. 
  • Аналітичні здібності.
  • Емоційна стійкість та гнучкість.
  • Управління проектами.