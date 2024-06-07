Аграрії завершили посівну: що посіяли та який прогнозують врожай

За підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Що посіяли

Зазначається, що аграрії засіяли більше 99% від прогнозованих площ ярих зернових та зернобобових:

кукурудзи – 3 928 тис. га (100,4% від прогнозованих площ);

ячменю – 783 тис. га (95,7%);

пшениці – 252,7 тис. га (102,6%);

вівса – 163,7 тис. га (100,7%);

гороху – 162,5 тис. га (101,6%);

гречки – 100,8 тис. га (80,7%);

проса – 69,7 тис. га (81,8%).

Серед олійних культур посіяно: соняшника - 5 189,8 тис. га (98%), сої 2 032,3 тис. га (102%).

Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га (97%).

У 2024 році врожай буде меншим

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) дещо знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн тонн, що на 4,1 млн тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн тонн проти 26 млн тонн цьогоріч.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн тонн врожаю та 2 млн тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.