В EPAM дослідили, як рівень освіти ІТ-фахівців впливає на кар'єрне зростання: названо топ-10 вишів

Компанія EPAM, яка є найбільшим в Україні виробником програмного забезпечення, проаналізувала інформацію про близько 10 000 айтівців – а саме, як і де вони навчалися.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Так, дослідження виявило, що переважна більшість айтівців мають закінчену вищу освіту, а 4% ще продовжують навчання. Майже 7 із 10 спеціалістів мають диплом магістра, третина - бакалавра, 2% - мають рівень кандидата наук, PhD та вище.

Найбільш популярні університети знаходяться у великих містах, де проживає найбільша кількість спеціалістів – Київ, Львів, Харків. Також зустрічаються навчальні заклади Вінниці. Загалом 53% спеціалістів – це випускники 10 вишів.

Топ-10 вишів за кількістю ІТ-випускників*

1. Вінницький національний технічний університет

2. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

3. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

4. Львівський національний університет ім. Івана Франка

5. Національний авіаційний університет

6. Національний аерокосмічний університет ім. Миколи Жуковського "ХАІ»"

7. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

8. Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

9. Національний університет "Львівська політехніка"

10. Харківський національний університет радіоелектроніки

*Перелік університетів наведений в алфавітному порядку. Проаналізовано дані 10188 вакансій в інтегрованій системі EPAM Україна, які станом на 1 березня 2024 року знаходилися на території України.

Як освіта впливає на позиції ІТ-фахівців

За словами керівника освітніх програм ЕРАМ Україна Дениса Гриньова, вища освіта є і залишається важливим драйвером для професіоналізму IT-фахівців.

"Якщо детально подивитись на дані, то можна побачити залежність між отриманою освітою та кар'єрним зростанням. Так, серед спеціалістів рівня Junior магістратуру закінчили 58%, серед Senior вже 69%, а у директорів цей показник становить 87%", - наводить дані Гриньов.

Щоб працювати в ІТ – потрібно знати англійську мову

Також в EPAM зазначають, що обов’язковою умовою роботи в ІТ є знання англійської мови.

Наразі у бакалаврів і магістрів ситуація схожа: кожен третій має знання мови на рівні В2.

41% фахівців володіють В1+, а більш глибокі знання мови в аспірантів: 21% досягли рівня С1 - С2.

Фото: ua.depositphotos.com