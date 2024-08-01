В EPAM исследовали, как уровень образования ІТ-специалистов влияет на карьерный рост: названы топ-10 вузов

Компания EPAM, которая является крупнейшим в Украине производителем программного обеспечения, проанализировала информацию об около 10 000 айтишников – а именно, как и где они учились.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, исследование выявило, что подавляющее большинство айтишников имеют законченное высшее образование, а 4% еще продолжают обучение. Почти 7 из 10 специалистов имеют диплом магистра, треть – бакалавра, 2% – имеют уровень кандидата наук, PhD и выше.

Наиболее популярные университеты находятся в больших городах, где проживает самое большое количество специалистов – Киев, Львов, Харьков. Также встречаются учебные заведения Винницы. В общей сложности 53% специалистов – это выпускники 10 вузов.

Топ-10 вузов по количеству ІТ-выпускников*

1. Винницкий национальный технический университет.

2. Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

3. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

4. Львовский национальный университет им. Ивана Франко.

5. Национальный авиационный университет.

6. Национальный аэрокосмический университет им. Николая Жуковского "ХАИ".

7. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

8. Национальный технический университет Украины "КПИ им. Игоря Сикорского".

9. Национальный университет "Львовская политехника".

10. Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

*Перечень университетов приведен в алфавитном порядке. Проанализированы данные 10 188 вакансий в интегрированной системе EPAM Украина, которые на 1 марта 2024 года находились на территории Украины.

Как образование влияет на позиции ІТ-специалистов

По словам руководителя образовательных программ ЕРАМ Украина Дениса Гринева, высшее образование есть и остается важным драйвером для профессионализма IT-специалистов.

"Если подробно посмотреть на данные, то можно увидеть зависимость между полученным образованием и карьерным ростом. Так, среди специалистов уровня Junior магистратуру закончили 58%, среди Senior уже 69%, а у директоров этот показатель составляет 87%", — приводит данные Гринев.

Чтобы работать в IT – нужно знать английский язык

Также в EPAM отмечают, что обязательным условием работы в IT есть знание английского языка.

Пока у бакалавров и магистров ситуация похожая: каждый третий имеет знание языка на уровне В2.

41% специалистов обладают В1+, а более глубокие знания языка у аспирантов: 21% достигли уровня С1 – С2.

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