Акцент на навчання: як Метінвест долає кадрові виклики в умовах мобілізації

Директор департаменту корпоративних комунікацій Олег Давиденко поділився з журналістом Delo.ua інформацією про актуальний стан кадрової ситуації в компанії "Метинвест" і стратегію залучення нових працівників.

Сьогодні "Метінвест"має стабільний склад працівників — 60 тисяч осіб, з яких 4000 вакансій залишаються відкритими. У компанії надають перевагу не збільшенню навантаження на вже працюючих співробітників, а розвитку нових кадрів через навчання.

"Перш за все, ми створюємо нові можливості для навчання. Якщо у людини є досвід, але не вистачає кваліфікації, ми готові навчати її протягом 3-6 місяців. Якщо досвіду немає, ми також розглянемо можливість навчання," — підкреслив Олег Давиденко.

Також в умовах мобілізації, яка торкнулася близько 15% працівників, компанія стикається з додатковими викликами.

"Це створює додаткове навантаження, оскільки більшість професій в металургії є чоловічими. Ми шукаємо можливості залучити жінок до роботи та готові їх навчати," — зазначив Давиденко.

Він також зазначив, що "Метінвесті" працівники залишаються на своїх посадах протягом багатьох років. Це пов'язано з тим, що галузь є традиційною і вимагає певної освіти. Компанія розуміє важливість стабільних кадрів та прагне створювати цікавий досвід і кар'єрні можливості для своїх співробітників.

Однак питання розширення штату у 2025 році безпосередньо залежить від військових ризиків, лінії фронту та ймовірних пошкоджень енергосистеми і інфраструктури, а не від економічних чинників.

“Оскільки більшість наших промислових підприємств розташовані неподалік від зони бойових дій, зараз ми зосереджені на підтримці Збройних Сил України та захисті міст. Подальші плани щодо розвитку компанії будуть залежати від ситуації в країні”, - підсумував Олег Давиденко.

Нагадаємо, що ще в квітні "Метінвест" повідомляв про труднощі з досягненням навіть 50-60% довоєнного виробництва через брак кадрів, особливо на підприємствах поблизу лінії фронту. Кожен шостий працівник компанії був мобілізований, і хоча деякі вже повернулися, проблема дефіциту залишається актуальною.

Однак найпоширенішою причиною звільнень є не низька зарплата, а побоювання щодо безпеки в регіонах, де розташовані підприємства.