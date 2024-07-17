Більшість роботодавців зіткнулися з кадровою кризою: основні причини нестачі кваліфікованих кадрів

За даними опитування, проведеного платформою OLX Робота, 67% роботодавців в Україні вже зіткнулися з кадровою кризою, причиною якої є мобілізація та міграція населення за кордон.

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Про це під час HR Wisdom Summit 2024 розповіла керівниця платформи Марія Абдулліна.

За її словами, основними причинами кризи респонденти назвали процес мобілізації та складнощі у працевлаштуванні чоловіків (79%), а також міграцію населення за кордон (53%).

Для вирішення проблеми компанії вдаються до різних методів:

29% збільшують мотиваційний пакет

28% наймають молодшу аудиторію

21% надають перевагу жінкам при закритті вакансій

Якщо говорити про майбутнє, то 65% опитаних вважають, що ситуація з працевлаштуванням погіршуватиметься. Лише 11% вірять у покращення, а 9% прогнозують, що все залишиться без змін.

Для протидії кризі роботодавці планують наймати молодь, яка не підлягає призову (46%), залучати студентів на стажування (33%), а також фокусуватися на наймі жінок (34%) та чоловіків, непридатних до військової служби (32%).

Вона зазначила, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед робітничих професій (57%).

Щодо оформлення працівників, то за словами Абдулліної, 45% опитаних декларують, що оформлюють все офіційно, 32% - співпрацюють з ФОП, та 21% - без договору та ще 21% - через договори ЦПХ.

Цікаво, що жінки частіше надають перевагу офіційному працевлаштуванню, тоді як серед чоловіків більше тих, хто готовий працювати без офіційного оформлення (44% проти 29% у жінок).

Абдулліна додає, що згідно з опитуваннями, більшість працюючих, а саме - 60% не планують змінювати роботу, пояснюючи це зручним графіком (63%), стабільністю (42%), гарним колективом (41%) та задовільною зарплатнею (38%).

При цьому, серед працюючих лише 12% планують змінити місце роботи.

Нагадаємо, раніше Абдулліна повідомляла, що існують шахрайські схеми, в які люди потрапляють при працевлаштуванні. Часто, щоб жертва “потрапила на гачок” зловмисники розміщують пропозиції роботи із дуже хорошими умовами (інколи занадто хорошими, щоб це було правдою).

Щоб цього уникнути, вона рекомендує перевіряти компанію яка шукає працівників, не робити ніяких передоплат і користуватися офіційними ресурсами.