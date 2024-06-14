Найкращі практики утримання та розвитку команди під час війни на HR Wisdom Summit 2024: реєстрація розпочалася

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Ринок праці в Україні переживає великі трансформації, пройти які можна лише з сильними навичками кризового менеджменту. Дізнайтеся, як бізнесу будувати команду в тотальної невизначеності 17 липня на HR Wisdom Summit.

Понад 25 провідних HRD та топменеджерів розкажуть, як перетворити робоче середовище у місце сили та зростання для співробітників!

HR Wisdom Summit об’єднає понад 300 учасників – HR-фахівців, топменеджерів та власників бізнесу для обміну інсайтами та живого спілкування. Захід відбудеться у Києві. З метою безпеки місце проведення буде повідомлено гостям саміту напередодні.

Серед спікерів:

Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член Наглядової ради Academy DTEK,

Дарина Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики,

Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест,

Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку,

Олександра Комар, директорка з персоналу Shell,

Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота,

Інна Печериця, HRD ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA),

Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний»,

Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,

Ганна Нетребська, акціонерка Meest China

Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп.

Ви дізнаєтеся:

Як ефективно використовувати штучний інтелект в HR, та які професії він може замінити в майбутньому.

Про успішні практики адаптації ветеранів та створення інклюзивного робочого середовища.

Як підтримувати ментальне здоров'я та добробут співробітників під час війни.

Які універсальні навички потрібно опанувати робітникам та як компанія може сприяти їх розвитку в рамках трансформації корпоративної освіти.

Про розвиток корпоративних університетів та академій як інструментів навчання та розвитку персоналу.

Як подолати виклики дефіциту кадрів

та багато іншого.

Також на HR Wisdom Summit відбудеться Церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Учасники саміту першими дізнаються кейси переможців та зможуть перейняти їхній досвід під час нетворкінгу у кулуарах!

Купити квиток: https://hrws.delo.ua/

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби навчитися управляти ризиками та адаптувати HR-стратегію до нових реалій.

Генеральний партнер – OLX Робота.

Головні партнери – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.

Генеральний інформаційний партнер – ICTV 2.