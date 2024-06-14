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Бізнес
Дата публікації

Найкращі практики утримання та розвитку команди під час війни на HR Wisdom Summit 2024: реєстрація розпочалася

Найкращі практики утримання та розвитку команди під час війни на HR Wisdom Summit 2024: реєстрація розпочалася
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Понад 25 провідних HRD та топменеджерів розкажуть, як перетворити робоче середовище у місце сили та зростання для співробітників! 

HR Wisdom Summit об’єднає понад 300 учасників – HR-фахівців, топменеджерів та власників бізнесу для обміну інсайтами та живого спілкування. Захід відбудеться у Києві. З метою безпеки місце проведення буде повідомлено гостям саміту напередодні.

Серед спікерів:

  • Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член Наглядової ради Academy DTEK,
  • Дарина Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики,
  • Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест,
  • Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку, 
  • Олександра Комар, директорка з персоналу Shell, 
  • Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота,
  • Інна Печериця, HRD ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA),
  • Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний»,
  • Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
  • Ганна Нетребська, акціонерка Meest China
  • Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп.

Ви дізнаєтеся:

  • Як ефективно використовувати штучний інтелект в HR, та які професії він може замінити в майбутньому.
  • Про успішні практики адаптації ветеранів та створення інклюзивного робочого середовища.
  • Як підтримувати ментальне здоров'я та добробут співробітників під час війни.
  • Які універсальні навички потрібно опанувати робітникам та як компанія може сприяти їх розвитку в рамках трансформації корпоративної освіти.
  • Про розвиток корпоративних університетів та академій як інструментів навчання та розвитку персоналу.
  • Як подолати виклики дефіциту кадрів

та багато іншого.

Також на HR Wisdom Summit відбудеться Церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Учасники саміту першими дізнаються кейси переможців та зможуть перейняти їхній досвід під час нетворкінгу у кулуарах!

Купити квиток: https://hrws.delo.ua/  

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби навчитися управляти ризиками та адаптувати HR-стратегію до нових реалій. 

Генеральний партнер – OLX Робота.

Головні партнери – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal. 

Генеральний інформаційний партнер – ICTV 2. 