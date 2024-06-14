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Найкращі практики утримання та розвитку команди під час війни на HR Wisdom Summit 2024: реєстрація розпочалася
Ринок праці в Україні переживає великі трансформації, пройти які можна лише з сильними навичками кризового менеджменту. Дізнайтеся, як бізнесу будувати команду в тотальної невизначеності 17 липня на HR Wisdom Summit.
Понад 25 провідних HRD та топменеджерів розкажуть, як перетворити робоче середовище у місце сили та зростання для співробітників!
HR Wisdom Summit об’єднає понад 300 учасників – HR-фахівців, топменеджерів та власників бізнесу для обміну інсайтами та живого спілкування. Захід відбудеться у Києві. З метою безпеки місце проведення буде повідомлено гостям саміту напередодні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Серед спікерів:
- Олександр Кучеренко, директор DTEK B.V., член Наглядової ради Academy DTEK,
- Дарина Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики,
- Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест,
- Віктор Марченко, директор з персоналу Райффайзен Банку,
- Олександра Комар, директорка з персоналу Shell,
- Марія Абдулліна, керівниця платформи з працевлаштування OLX Робота,
- Інна Печериця, HRD ТОВ «РУШ» (Лінія магазинів EVA та EVA.UA),
- Юлія Тітуренко, HRD банку «Південний»,
- Катерина Залозних, директорка з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
- Ганна Нетребська, акціонерка Meest China
- Ірина Романенко, директорка департаменту по роботі з персоналом Контінентал Фармерз Груп.
Ви дізнаєтеся:
- Як ефективно використовувати штучний інтелект в HR, та які професії він може замінити в майбутньому.
- Про успішні практики адаптації ветеранів та створення інклюзивного робочого середовища.
- Як підтримувати ментальне здоров'я та добробут співробітників під час війни.
- Які універсальні навички потрібно опанувати робітникам та як компанія може сприяти їх розвитку в рамках трансформації корпоративної освіти.
- Про розвиток корпоративних університетів та академій як інструментів навчання та розвитку персоналу.
- Як подолати виклики дефіциту кадрів
та багато іншого.
Також на HR Wisdom Summit відбудеться Церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Учасники саміту першими дізнаються кейси переможців та зможуть перейняти їхній досвід під час нетворкінгу у кулуарах!
Купити квиток: https://hrws.delo.ua/
Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби навчитися управляти ризиками та адаптувати HR-стратегію до нових реалій.
Генеральний партнер – OLX Робота.
Головні партнери – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.
Генеральний інформаційний партнер – ICTV 2.