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Лучшие практики удержания и развития команды во время войны на HR Wisdom Summit 2024: регистрация началась
Рынок труда в Украине переживает большие трансформации, которые можно пройти только с сильными навыками кризисного менеджмента. Узнайте, как бизнесу строить команду в тотальной неопределенности 17 июля на HR Wisdom Summit .
Более 25 ведущих HRD и топ-менеджеров расскажут, как превратить рабочую среду в место силы и роста для сотрудников!
HR Wisdom Summit объединит более 300 участников – HR-специалистов, топ-менеджеров и владельцев бизнеса для обмена инсайтами и живого общения. Мероприятие пройдет в Киеве. В целях безопасности место проведения будет сообщено гостям саммита накануне.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Среди спикеров:
- Александр Кучеренко, директор DTEK BV, член Наблюдательного совета Academy DTEK,
- Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики,
- Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест,
- Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка,
- Александра Комар, директор по персоналу Shell,
- Мария Абдуллина, руководитель платформы по трудоустройству OLX.
- Инна Печерица, HRD ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA),
- Юлия Титуренко, HRD банка «Южный»,
- Екатерина Залозных, директор по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
- Анна Нетребская, акционер Meest China
- Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп.
Вы узнаете:
- Как эффективно использовать искусственный интеллект в HR и какие профессии он может заменить в будущем.
- Об успешных практиках адаптации ветеранов и создания инклюзивной рабочей среды.
- Как поддерживать ментальное здоровье и благополучие сотрудников во время войны
- Какие универсальные навыки нужно овладеть работникам и как компания может способствовать их развитию в рамках трансформации корпоративного образования.
- О развитии корпоративных университетов и академий как инструментов обучения и развития персонала.
- Как преодолеть вызовы дефицита кадров
и многое другое.
Также на HR Wisdom Summit состоится Церемония награждения лучших работодателей по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Участники саммита первыми узнают кейсы победителей и смогут перенять их опыт во время нетворкинга в кулуарах!
Купить билет: https://hrws.delo.ua/
Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы научиться управлять рисками и адаптировать HR-стратегию к новым реалиям.
Генеральный партнер – OLX Работа.
Главные партнеры – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.
Генеральный информационный партнер – ICTV 2.