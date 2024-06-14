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Категория
Бизнес
Дата публикации

Лучшие практики удержания и развития команды во время войны на HR Wisdom Summit 2024: регистрация началась

Лучшие практики удержания и развития команды во время войны на HR Wisdom Summit 2024: регистрация началась
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Рынок труда в Украине переживает большие трансформации, которые можно пройти только с сильными навыками кризисного менеджмента. Узнайте, как бизнесу строить команду в тотальной неопределенности 17 июля на HR Wisdom Summit .

Более 25 ведущих HRD и топ-менеджеров расскажут, как превратить рабочую среду в место силы и роста для сотрудников!

HR Wisdom Summit объединит более 300 участников – HR-специалистов, топ-менеджеров и владельцев бизнеса для обмена инсайтами и живого общения. Мероприятие пройдет в Киеве. В целях безопасности место проведения будет сообщено гостям саммита накануне.

Среди спикеров:

  • Александр Кучеренко, директор DTEK BV, член Наблюдательного совета Academy DTEK,
  • Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики,
  • Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест,
  • Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка,
  • Александра Комар, директор по персоналу Shell,
  • Мария Абдуллина, руководитель платформы по трудоустройству OLX.
  • Инна Печерица, HRD ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA),
  • Юлия Титуренко, HRD банка «Южный»,
  • Екатерина Залозных, директор по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
  • Анна Нетребская, акционер Meest China
  • Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп.

Вы узнаете:

  • Как эффективно использовать искусственный интеллект в HR и какие профессии он может заменить в будущем.
  • Об успешных практиках адаптации ветеранов и создания инклюзивной рабочей среды.
  • Как поддерживать ментальное здоровье и благополучие сотрудников во время войны
  • Какие универсальные навыки нужно овладеть работникам и как компания может способствовать их развитию в рамках трансформации корпоративного образования.
  • О развитии корпоративных университетов и академий как инструментов обучения и развития персонала.
  • Как преодолеть вызовы дефицита кадров

и многое другое.

Также на HR Wisdom Summit состоится Церемония награждения лучших работодателей по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Участники саммита первыми узнают кейсы победителей и смогут перенять их опыт во время нетворкинга в кулуарах!

Купить билет: https://hrws.delo.ua/   

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы научиться управлять рисками и адаптировать HR-стратегию к новым реалиям.

Генеральный партнер – OLX Работа.

Главные партнеры – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.

Генеральный информационный партнер – ICTV 2.