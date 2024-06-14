Лучшие практики удержания и развития команды во время войны на HR Wisdom Summit 2024: регистрация началась

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Рынок труда в Украине переживает большие трансформации, которые можно пройти только с сильными навыками кризисного менеджмента. Узнайте, как бизнесу строить команду в тотальной неопределенности 17 июля на HR Wisdom Summit .

Более 25 ведущих HRD и топ-менеджеров расскажут, как превратить рабочую среду в место силы и роста для сотрудников!

HR Wisdom Summit объединит более 300 участников – HR-специалистов, топ-менеджеров и владельцев бизнеса для обмена инсайтами и живого общения. Мероприятие пройдет в Киеве. В целях безопасности место проведения будет сообщено гостям саммита накануне.

Среди спикеров:

Александр Кучеренко, директор DTEK BV, член Наблюдательного совета Academy DTEK,

Дарья Марчак, первый заместитель Министра социальной политики,

Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест,

Виктор Марченко, директор по персоналу Райффайзен Банка,

Александра Комар, директор по персоналу Shell,

Мария Абдуллина, руководитель платформы по трудоустройству OLX.

Инна Печерица, HRD ООО «РУШ» (Линия магазинов EVA и EVA.UA),

Юлия Титуренко, HRD банка «Южный»,

Екатерина Залозных, директор по персоналу ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,

Анна Нетребская, акционер Meest China

Ирина Романенко, директор департамента по работе с персоналом Континентал Фармерз Групп.

Вы узнаете:

Как эффективно использовать искусственный интеллект в HR и какие профессии он может заменить в будущем.

Об успешных практиках адаптации ветеранов и создания инклюзивной рабочей среды.

Как поддерживать ментальное здоровье и благополучие сотрудников во время войны

Какие универсальные навыки нужно овладеть работникам и как компания может способствовать их развитию в рамках трансформации корпоративного образования.

О развитии корпоративных университетов и академий как инструментов обучения и развития персонала.

Как преодолеть вызовы дефицита кадров

и многое другое.

Также на HR Wisdom Summit состоится Церемония награждения лучших работодателей по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Участники саммита первыми узнают кейсы победителей и смогут перенять их опыт во время нетворкинга в кулуарах!

Купить билет: https://hrws.delo.ua/

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы научиться управлять рисками и адаптировать HR-стратегию к новым реалиям.

Генеральный партнер – OLX Работа.

Главные партнеры – Райффайзен Банк, INGO, ArcelorMittal.

Генеральный информационный партнер – ICTV 2.