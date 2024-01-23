Безпечне працевлаштування: як уникнути шахрайських схем при пошуку роботи

Шахрайство зазвичай асоціюють із грошовими операціями, продажами, дзвінками від зловмисників або фішинговими сайтами. Проте, на жаль, існують схеми, на які жертви потрапляють при працевлаштуванні.

Переглядаючи пропозиції роботи, важливо проявляти пильність, адже зловмисники сподіваються на те, що люди будуть поводити себе довірливо. До того ж відіграє роль фактор терміновості, адже більшість прагне знайти роботу якомога швидше. Тому часто без жодних вагань люди переказують кошти чи надають шахраям власні конфіденційні дані.

Часто, щоб жертва “потрапила на гачок” зловмисники розміщують пропозиції роботи із дуже хорошими умовами (інколи занадто хорошими, щоб це було правдою). Кандидатам “без досвіду та навичок” пропонують високий або швидкий заробіток із першого дня. Як правило, такі вакансії мають мінімум інформації про роботодавця, компанію чи обовʼязки. Для шахраїв головне зацікавити, щоб потім потенційна жертва зателефонувала чи написала аби дізнатись більше. На жаль, за такими пропозиціями часто криється нелегальна робота.

Також відгукуючись на подібні вакансії є шанс натрапити на недобросовісних роботодавців. Випадки, коли людям виплачують не всю частину зарплати або не виплачують зовсім, змушують працювати більше годин, а ніж було домовлено – не рідкість. Тому при найменшій підозрі на шахрайство чи сумнівах, щодо надійності роботодавця – краще пропускати такі пропозиції.

Пам'ятайте, що відповідальний та серйозний роботодавець завжди вказує точну та докладну інформацію, що стосується компанії, деталей роботи, обов'язків, адресу офісу і т.п.

Ще однією схемою, якою часто користуються шахраї є створення агентств з працевлаштування за послуги яких вимагають оплату. Раніше часто такі “компанії” обіцяли знайти роботу клієнту закордоном, а після отримання коштів за послуги, робочу візу, а іноді й квитки – зникали.

Через повномасштабне вторгнення мільйони українців, які виїхали в інші країни отримали право на працевлаштування. Тому зараз описаних вище випадків шахрайства із працевлаштуванням закордоном стало менше. Проте досі існують зловмисники, які за кошти обіцяють швидко знайти роботу по конкретному запиту. Отже, якщо ви все ж вирішуєте працевлаштуватись через посередника – будьте певні, що фахівець або агенція є надійними. Пошукайте інформацію про них в мережі, перегляньте відгуки та обовʼязково підписуйте контракт про надання агентством чи спеціалістом послуг із працевлаштування.

Ще одним варіантом шахрайської схеми є масова розсилка повідомлень зловмисниками у месенджерах із пропозицією роботи. Вона полягає у наступному: потрібно відповідно до бази, яку надають “роботодавці” ставити вподобання чи писати коментарі на дописи у соцмережах. Коли людина отримує свій перший заробіток за зроблену роботу (близько 200-500 грн), зловмисники пропонують купити доступ до ширшої бази та відповідно заробляти більше. Проте, коли жертви переказують кошти – шахраї зникають, не надавши доступ до бази для роботи.

У більшості випадків, коли вам пропонують роботу через розсилку у месенджерах, за нею стоять шахраї, або недоброчесні роботодавці. Тому важливо для пошуку варіантів роботи користуватись офіційними платформами з працевлаштування.

Як уникнути шахрайських схем при пошуку роботи

1. Перевіряйте компанію до якої влаштовуєтесь на роботу

Перед тим як відгукуватися на вакансії пошукайте інформацію про вашого роботодавця в мережі. Майже кожна компанія має сайт чи соцмережі або ж інформацію про ФОПа можна знайти на офіційних держресурсах, наприклад, як YouControl. Якщо ж компанія фіктивна й існує загроза потрапити на шахраїв, то є шанс, що в мережі може знайтись інформація про це. Наприклад, є цілі платформи, форуми та групи, де люди діляться таким досвідом. Тож елементарно загугливши дані про роботодавця можна довідатись, чи не криються за ним шахраї.

2. Не робіть передоплат

Вимога переказу коштів роботодавцеві до підписання договору про роботу – може бути ознакою шахрайства. Зловмисники часто вимагають кошти за уніформу для роботи, підготовку документів для працевлаштування, після отримання яких зникають.

Також поширеною є схема, коли шахраї пропонують роботу суть якої полягає у продажі різних товарів. Ці товари потрібно купувати за власні кошти, які згодом "повертаються" з відсотками. На початку співпраці обіцяне дійсно сплачують, проте як тільки жертви починають вкладати у закупку значні суми, “менеджери” зникають разом із вкладеними коштами.

Тому переказуйте гроші лише у тому випадку, коли ви повністю довіряєте роботодавцеві та маєте гарантії, що ваші вкладення не зникнуть або не будуть витрачені не за призначенням.

3. Користуйтеся офіційними ресурсами

При пошуку роботи старайтесь використовувати відомі й надійні платформи для пошуку роботи та реєстрації свого резюме. Якщо мова йде про ресурс OLX Робота, то ми наголошуємо на важливості ведення комунікації із роботодавцем в офіційному чаті платформи та не “переводити” спілкування в інші месенджери. Адже алгоритми OLX можуть заблокувати підозрілі посилання, якими може ділитись псевдороботодавець. Також на платформі під кожним оголошенням є можливість залишити на нього скаргу, при підозрі, що пропозиція може бути частиною шахрайської схеми.

Перед тим, як влаштуватись на роботу старайтесь прокомунікувати із роботодавцем “вживу”: через телефон, онлайн чи офлайн зустріч. Як правило, шахраї неохоче йдуть на такий контакт. Також запитуйте всю важливу інформацію про вакансію, обов'язки, вимоги та умови праці. Це допоможе вам уникнути можливих обманів та знайти той варіант роботи, який відповідає вашим потребам і очікуванням.