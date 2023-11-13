Активність шахраїв зростає, але все менше справ доходить до суду

За 10 місяців 2023 обліковано 73160 кримінальних проваджень за ст.190 про шахрайство. Цьогоріч зафіксовано у 1,3 рази більше випадків, аніж загалом за попередні 2 роки 2021-2022 — 55933. Натомість від початку осені відкритих проваджень про шахрайство істотно поменшало — аж на 17%.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 17% зменшилась кількість справ про шахрайство восени

Зазначається, що восени середня кількість нових проваджень зменшилася на 17%.

"У вересні та жовтні, в середньому, на місяць реєструвалося близько 6,8 тисячі проваджень. Для порівняння, з травня по серпень 2023 року, в середньому, відкривалося 8,2 тисячі нових справ", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що кількість справ щодо шахрайства почала стрімко зростати влітку 2022.

"Навіть попри помітний спад восени 2023, шахраї все ще активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство", - підкреслюють в "Опендатабот".

Лише 16,5% справ про шахрайство доходять до суду

За даними "Опендатабот", попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась.

"Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п’ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень. Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ", - констатують аналітики.

Зауважимо, за 8 місяців в Україні зафіксовано більше проваджень за шахрайство, аніж за два попередні роки. Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних справ, але лише 14% з них доходило до суду.

У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.

Джерело фото: ua.depositphotos.com