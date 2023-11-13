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Активність шахраїв зростає, але все менше справ доходить до суду
За 10 місяців 2023 обліковано 73160 кримінальних проваджень за ст.190 про шахрайство. Цьогоріч зафіксовано у 1,3 рази більше випадків, аніж загалом за попередні 2 роки 2021-2022 — 55933. Натомість від початку осені відкритих проваджень про шахрайство істотно поменшало — аж на 17%.
Про це повідомляє "Опендатабот".
На 17% зменшилась кількість справ про шахрайство восени
Зазначається, що восени середня кількість нових проваджень зменшилася на 17%.
"У вересні та жовтні, в середньому, на місяць реєструвалося близько 6,8 тисячі проваджень. Для порівняння, з травня по серпень 2023 року, в середньому, відкривалося 8,2 тисячі нових справ", - зауважують в "Опендатабот".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там додають, що кількість справ щодо шахрайства почала стрімко зростати влітку 2022.
"Навіть попри помітний спад восени 2023, шахраї все ще активніші, аніж до початку повномасштабного вторгнення. Восени 2021 року, в середньому, відкривалося 1900 справ за статтею про шахрайство", - підкреслюють в "Опендатабот".
Лише 16,5% справ про шахрайство доходять до суду
За даними "Опендатабот", попри зростаючу активність шахраїв, частка справ, яка доходить до суду, зменшилась.
"Так, у 2023 році підозру було вручено по кожній п’ятій справі, а до суду надійшло лише 16,5% від відкритої кількості проваджень. Для порівняння, за відповідний період у 2021 році до суду доходило 30% від усіх облікованих справ", - констатують аналітики.
Зауважимо, за 8 місяців в Україні зафіксовано більше проваджень за шахрайство, аніж за два попередні роки. Цьогоріч було відкрито майже 60 тисяч кримінальних справ, але лише 14% з них доходило до суду.
У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.
Джерело фото: ua.depositphotos.com