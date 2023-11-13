Активность мошенников растет, но все меньше дел доходит до суда

За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 73160 уголовных производств по ст.190 о мошенничестве, что в 1,3 раза больше, чем в целом за предыдущие 2 года 2021-2022 — 55933. В то же время с начала осени открытых производств о мошенничестве существенно уменьшилось — на 17%.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 17% уменьшилось количество дел о мошенничестве осенью

Отмечается, что осенью среднее количество новых производств уменьшилось на 17%.

"В сентябре и октябре, в среднем, в месяц регистрировалось около 6,8 тысячи производств. Для сравнения, с мая по август 2023 года, в среднем, открывалось 8,2 тысяч новых дел", - отмечают в "Опендатабот".

Там добавляют, что количество дел по мошенничеству начало стремительно расти летом 2022 года.

"Даже несмотря на заметный спад осенью 2023 года, мошенники все еще активнее, чем до начала полномасштабного вторжения. Осенью 2021 года, в среднем, открывалось 1900 дел по статье о мошенничестве", - подчеркивают в "Опендатабот".

Только 16,5% дел о мошенничестве доходят до суда

По данным "Опендатабот", несмотря на растущую активность мошенников, доля дел, доходящая до суда, уменьшилась.

"Так, в 2023 году подозрение было вручено по каждому пятому делу, а в суд поступило лишь 16,5% от открытого количества производств. Для сравнения, за соответствующий период в 2021 году в суд доходило 30% от всех учтенных дел", – констатируют аналитики.

Заметим, за 8 месяцев в Украине зафиксировано больше производств за мошенничество, чем за два предыдущих года. В этом году было открыто около 60 тысяч уголовных дел, но только 14% из них доходило в суд.

В самых распространенных мошеннических схемах используются взлом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

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