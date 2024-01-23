Безопасное трудоустройство: как избежать мошеннических схем при поиске работы

Мошенничество обычно ассоциируется с денежными операциями, продажами, звонками от злоумышленников или фишинговыми сайтами. Однако, к сожалению, есть схемы, на которые жертвы попадают при трудоустройстве.

Просматривая предложения работы, важно проявлять бдительность, ведь злоумышленники надеются на то, что люди будут вести себя доверительно. К тому же играет роль фактор срочности, ведь большинство стремится найти работу как можно скорее. Поэтому часто без колебаний люди переводят средства или предоставляют мошенникам собственные конфиденциальные данные.

Часто, чтобы жертва попала на крючок злоумышленники размещают предложения работы с очень хорошими условиями (иногда слишком хорошими, чтобы это было правдой). Кандидатам без опыта и навыков предлагают высокий или быстрый заработок с первого дня. Как правило, такие вакансии имеют минимум информации о работодателе, компании или обязанностях. Для мошенников главное заинтересовать, чтобы потом потенциальная жертва позвонила по телефону или написала, чтобы узнать больше. К сожалению, за подобными предложениями часто кроется нелегальная работа.

Также откликаясь на подобные вакансии есть шанс встретить недобросовестных работодателей. Случаи, когда людям выплачивают не всю часть зарплаты или не выплачивают совсем, заставляют работать больше часов, чем было договорено – не редкость. Поэтому при малейшем подозрении на мошенничество или сомнениях относительно надежности работодателя – лучше пропускать такие предложения.

Помните, что ответственный и серьезный работодатель всегда указывает точную и подробную информацию, касающуюся компании, деталей работы, обязанностей, адреса офиса и т.п.

Еще одной схемой, которой часто пользуются мошенники, является создание агентств по трудоустройству за услуги которых требуют оплату. Раньше часто такие компании обещали найти работу клиенту заграницей, а после получения средств за услуги, рабочую визу, а иногда и билеты – исчезали.

Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев, выехавших в другие страны, получили право на трудоустройство. Поэтому сейчас описанных выше случаев мошенничества с трудоустройством за границей стало меньше. Однако до сих пор существуют злоумышленники, которые за средства обещают быстро найти работу по конкретному запросу. Итак, если вы все же решаете трудоустроиться через посредника – будьте уверены, что специалист или агентство надежны. Поищите информацию о них в сети, просмотрите отзывы и обязательно подписывайте контракт о предоставлении агентством или специалистом по трудоустройству.

Еще одним вариантом мошеннической схемы есть массовая рассылка сообщений злоумышленниками в мессенджерах с предложением работы. Она заключается в следующем: нужно в соответствии с базой, которую предоставляют работодатели ставить предпочтения или писать комментарии на сообщения в соцсетях. Когда человек получает свой первый заработок за проделанную работу (около 200-500 грн), злоумышленники предлагают купить доступ к более широкой базе и соответственно зарабатывать больше. Однако когда жертвы переводят средства – мошенники исчезают, не предоставив доступ к базе для работы.

В большинстве случаев, когда вам предлагают работу через рассылку в мессенджерах, за ней стоят мошенники или недобропорядочные работодатели. Поэтому важно для поиска вариантов работы пользоваться официальными платформами по трудоустройству.

Как избежать мошеннических схем при поиске работы

1. Проверяйте компанию к которой устраиваетесь на работу

Перед тем как отзываться на вакансии поищите информацию о вашем работодателе в сети. Почти каждая компания имеет сайт или соцсети или информацию о ФЛП можно найти на официальных госресурсах, например, как YouControl. Если же компания фиктивна и существует угроза попасть на мошенников, то есть шанс, что в сети может найтись информация об этом. К примеру, есть целые платформы, форумы и группы, где люди делятся таким опытом. Так что элементарно загугло данные о работодателе можно узнать, не кроются ли за ним мошенники.

2. Не делайте предоплат

Требование перевода средств работодателю к подписанию договора о работе – может являться признаком мошенничества. Злоумышленники часто требуют средства за униформу для работы, подготовку трудоустройства, после получения которых исчезают.

Также распространена схема, когда мошенники предлагают работу суть которой заключается в продаже различных товаров. Эти товары нужно покупать за собственные средства, которые впоследствии возвращаются с процентами. В начале сотрудничества обещанное действительно платят, однако, как только жертвы начинают вкладывать в закупку значительные суммы, “менеджеры” исчезают вместе с вложенными средствами.

Поэтому переводите деньги только в том случае, если вы полностью доверяете работодателю и гарантируете, что ваши вложения не исчезнут или не будут потрачены не по назначению.

3. Пользуйтесь официальными ресурсами

При поиске работы, старайтесь использовать известные и надежные платформы для поиска работы и регистрации своего резюме. Если речь идет о ресурсе OLX Работа, то мы подчеркиваем важность ведения коммуникации с работодателем в официальном чате платформы и не "переводить" общение в другие мессенджеры. Ведь алгоритмы OLX могут заблокировать подозрительные ссылки, по которым может делиться псевдоработодатель. Также на платформе под каждым объявлением есть возможность оставить на него жалобу при подозрении, что предложение может быть частью мошеннической схемы.

Перед тем, как устроиться на работу, старайтесь прокоммуникировать с работодателем вживую: через телефон, онлайн или офлайн встречу. Как правило, мошенники неохотно идут на такой контакт. Также спрашивайте всю важную информацию о вакансии, обязанностях, требованиях и условиях труда. Это поможет вам избежать возможных обманов и найти тот вариант работы, который отвечает вашим потребностям и ожиданиям.