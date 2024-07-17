Большинство работодателей столкнулись с кадровым кризисом: основные причины нехватки квалифицированных кадров

По данным опроса, проведенного платформой OLX Работа, 67% работодателей в Украине уже столкнулись с кадровым кризисом, причиной которого является мобилизация и миграция населения за границу.

Об этом во время HR Wisdom Summit 2024 рассказала руководитель платформы Мария Абдуллина.

Основными причинами кризиса респонденты назвали процесс мобилизации и сложности в трудоустройстве мужчин (79%), а также миграцию населения за границу (53%).

Для решения проблемы компании прибегают к разным методам:

29% увеличивают мотивационный пакет

28% нанимают младшую аудиторию

21% предпочитают женщин при закрытии вакансий

Если говорить о будущем, то 65% опрошенных считают, что ситуация с трудоустройством будет ухудшаться. Только 11% верят в улучшение, а 9% прогнозируют, что все останется без изменений.

Для противодействия кризису работодатели планируют нанимать молодежь, не подлежащую призыву (46%), привлекать студентов на стажировку (33%), а также фокусироваться на найме женщин (34%). и мужчин, непригодных к военной службе (32%).

Она отметила, что самый большой дефицит кадров наблюдается среди рабочих профессий (57%).

Что касается оформления работников, то, по словам Абдуллиной, 45% опрошенных декларируют, что оформляют все официально, 32% — сотрудничают с ФЛП, и 21% — без договора и еще 21% — через договоры ЦБХ.

Интересно, что женщины чаще предпочитают официальное трудоустройство, тогда как среди мужчин больше тех, кто готов работать без официального оформления (44% против 29% у женщин).

Абдуллина добавляет, что согласно опросам большинство работающих, а именно — 60% не планируют менять работу, объясняя это удобным графиком (63%), стабильностью (42%), хорошим коллективом (41%) и удовлетворительной зарплатой (38%).

При этом среди работающих только 12% планируют сменить место работы.

Напомним, ранее Абдуллина сообщала, что существуют мошеннические схемы, в которые люди попадают при трудоустройстве. Часто, чтобы жертва попала на крючок злоумышленники размещают предложения работы с очень хорошими условиями (иногда слишком хорошими, чтобы это было правдой).

Чтобы этого избежать, она рекомендует проверять компанию, которая ищет работников, не производить никаких предоплат и пользоваться официальными ресурсами.