- Тип
- HRWS
- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Большинство работодателей столкнулись с кадровым кризисом: основные причины нехватки квалифицированных кадров
По данным опроса, проведенного платформой OLX Работа, 67% работодателей в Украине уже столкнулись с кадровым кризисом, причиной которого является мобилизация и миграция населения за границу.
Об этом во время HR Wisdom Summit 2024 рассказала руководитель платформы Мария Абдуллина.
Основными причинами кризиса респонденты назвали процесс мобилизации и сложности в трудоустройстве мужчин (79%), а также миграцию населения за границу (53%).
Для решения проблемы компании прибегают к разным методам:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- 29% увеличивают мотивационный пакет
- 28% нанимают младшую аудиторию
- 21% предпочитают женщин при закрытии вакансий
Если говорить о будущем, то 65% опрошенных считают, что ситуация с трудоустройством будет ухудшаться. Только 11% верят в улучшение, а 9% прогнозируют, что все останется без изменений.
Для противодействия кризису работодатели планируют нанимать молодежь, не подлежащую призыву (46%), привлекать студентов на стажировку (33%), а также фокусироваться на найме женщин (34%). и мужчин, непригодных к военной службе (32%).
Она отметила, что самый большой дефицит кадров наблюдается среди рабочих профессий (57%).
Что касается оформления работников, то, по словам Абдуллиной, 45% опрошенных декларируют, что оформляют все официально, 32% — сотрудничают с ФЛП, и 21% — без договора и еще 21% — через договоры ЦБХ.
Интересно, что женщины чаще предпочитают официальное трудоустройство, тогда как среди мужчин больше тех, кто готов работать без официального оформления (44% против 29% у женщин).
Абдуллина добавляет, что согласно опросам большинство работающих, а именно — 60% не планируют менять работу, объясняя это удобным графиком (63%), стабильностью (42%), хорошим коллективом (41%) и удовлетворительной зарплатой (38%).
При этом среди работающих только 12% планируют сменить место работы.
Напомним, ранее Абдуллина сообщала, что существуют мошеннические схемы, в которые люди попадают при трудоустройстве. Часто, чтобы жертва попала на крючок злоумышленники размещают предложения работы с очень хорошими условиями (иногда слишком хорошими, чтобы это было правдой).
Чтобы этого избежать, она рекомендует проверять компанию, которая ищет работников, не производить никаких предоплат и пользоваться официальными ресурсами.