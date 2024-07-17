"В 2024 році ситуація ускладнилася": В Райффайзен Банку розповіли, як долають кадрові виклики

Директор з персоналу Райффайзен банку Віктор Марченко, розповів журналісту Delo.ua про поточну ситуацію на ринку праці в банківському секторі та кадрову стратегію установи.

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За його словами, 2024 рік виявився складнішим для пошуку персоналу порівняно з 2023 роком, що пов'язано з мобілізацією та нестачею фахівців у специфічних галузях.

"Ну, ви розумієте, є певні складнощі. Звісно, якщо порівнювати 2023 рік з 2024-м, то в 2024-му набагато складніше. Але ми справляємося. У нас гарна команда", – зазначив Марченко під час HR Wisdom Summit 2024.

Серед основних причин нестачі кваліфікованих кадрів він назвав мобілізацію та брак специфічних спеціалістів. За його словами, для заповнення вакансій необхідно в середньому 36 днів та близько 50 – 60 днів для ІТ-спеціалістів.

Марченко також зазначив, що на ринку поширена практика переманювання кадрів зі значним підвищенням зарплати - іноді вдвічі або втричі.

"Переманюють. Ми це відчуваємо. Іноді готові платити подвійну, а то – й потрійну зарплату. І тому, завдання роботодавця – утримувати працівників", - каже він.

Райффайзен банк, за його словами, не переманює спеціалістів, а шукає фахівців на певні специфічні напрямки, часто звертаючись до міжнародного ринку праці.

Що стосується розширення штату, то у 2025 році Райффайзен банк не планує цього робити. Марченко підкреслив, що компанія постійно вдосконалює систему заохочень та оцінювання працівників, адаптуючи її до потреб бізнес:

"Спілкуємося з бізнесом. HR і бізнес – це єдині підрозділи, тому ми намагаємося підтюнінгувати наші КРІ відносно до потреб", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Райффайзен банк у співпраці з компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО представив послугу страхування майна для бізнес-клієнтів.

Окрім цього, Райффайзен банк почав видавати беззаставні "зелені" кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, а також для придбання електрокарів і зарядних станцій до них.