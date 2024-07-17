"В 2024 году ситуация усложнилась": В Райффайзен Банке рассказали, как преодолевают кадровые вызовы

Директор по персоналу Райффайзен банка Виктор Марченко рассказал журналисту Delo.ua о текущей ситуации на рынке труда в банковском секторе и кадровой стратегии учреждения.

По его словам, 2024 оказался сложнее для поиска персонала по сравнению с 2023 годом, что связано с мобилизацией и нехваткой специалистов в специфических отраслях.

"Есть определенные сложности. Если сравнивать 2023 год с 2024, то в 2024 намного сложнее. Но мы справляемся. У нас хорошая команда", — отметил Марченко во время HR Wisdom Summit 2024.

Среди основных причин недостатка квалифицированных кадров он назвал миграцию, мобилизацию и нехватку специфических специалистов. По его словам, для заполнения вакансий необходимо в среднем 36 дней и около 50-60 дней для ИТ-специалистов.

Марченко также отметил, что на рынке распространена практика переманивания кадров со значительным повышением зарплаты – иногда вдвое или втрое.

"Переманивают. Мы это чувствуем. Иногда готовы платить двойную, а то – и тройную зарплату. И потому задача работодателя – удерживать работников", — говорит он.

Райффайзен банк, по его словам, не переманивает специалистов, а ищет специалистов на определенные специфические направления, часто обращаясь к международному рынку труда.

Что касается расширения штата, то в 2025 году Райффайзен банк не намерен этого делать. Марченко подчеркнул, что компания постоянно совершенствует систему поощрений и оценивания работников, адаптируя ее к нуждам бизнеса:

"Общаемся с бизнесом. HR и бизнес – это единые подразделения, поэтому мы пытаемся подтюнинговать наши КРИ в отношении нужд", — резюмировал он.

Ранее Райффайзен банк в сотрудничестве с компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и ИНГО представил услугу страхования имущества для бизнес-клиентов.

Кроме того, Райффайзен банк начал выдавать беззалоговые "зеленые" кредиты малому бизнесу для строительства солнечных электростанций, а также для приобретения электрокаров и зарядных станций к ним.