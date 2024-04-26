Как бизнес инвестирует во время войны: примеры от Райффайзен Банка

Несмотря на вызовы войны, украинский бизнес активно ищет возможности для развития. Инвестиции становятся ключевым инструментом, который позволяет компаниям адаптироваться к новым реалиям и добиваться успеха. О том, как предприниматели инвестируют во время войны, на Business Wisdom Summit рассказала директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук.

"Хотя после полномасштабного вторжения инвестиции упали на 34%, я считаю чудом, что в первый год войны вообще остались люди, которые инвестировали. Уже в 2023 году размер инвестирования увеличился на 53% к 2022 году, при этом вся банковская система наблюдает увеличение ликвидности, ведь уровень пассивов увеличился на 65% (до 2021 года). Это говорит о том, что у людей есть деньги", - рассказала Прохорчук.

Директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук. Фото: Delo.ua

Доля инвестиционного кредитования Райффайзен Банка в общем портфеле кредитов до войны составляла 30%, а в 2023 году несущественно снизилась до 26%, при этом кредитный портфель во всей банковской системе снизился - на 13% по сравнению до военного положения. "Это говорит о том, что мы не останавливались и продолжали давать инвестиционные кредиты. Больше всего мы инвестировали агропроизводство, транспорт и пищевую промышленность", - отметила директор. Она привела несколько кейсов из опыту финансирования бизнеса Райффайзен Банком.

Примеры инвестирования

Строительство элеватора, мельницы и макаронной фабрики

Кредит: 42% - 261 млн из 629 млн грн

Обеспечение: имущественные права, отлагательное условие

Один из агро-клиентов банка вошел в войну, когда уже было оплачено оборудование элеватора. Сумма всего проекта составила более 600 млн грн. Это существенная цифра – в то время не все банки были готовы инвестировать в таких объемах. Но Райф не остановил финансирование, и компания приняла решение продолжать реализовывать этот проект.

Приобретение оросительных систем

Кредит: 64% - 0,7 млн из 1,1 млн евро

Обеспечение: без залога, ЕИБ

Другой клиент-аграрий инвестировал в эффективность выращивания – американские оросительные системы. Производство этой компании находится в 40 км от страны-агрессора. То есть даже такие бизнесы во время войны не боятся инвестировать. Благодаря совместным программам Райфа с Европейским инвестиционным банком клиенту смогли предоставить необходимые средства без залога.

Приобретение оборудования для фасовки детского питания

Кредит: 100% - 600 тысяч евро

Компания из пищевой промышленности, занимавшаяся производством соков, нуждалась в увеличении маржинальности бизнеса, поэтому во время войны приобрела итальянское оборудование для фасовки детского питания. Клиент получил 100% кредитование со стороны банка – это пример сотрудничества без первого взноса. Если действительно наладить партнерство с банком, для бизнеса могут найти даже такие варианты.

Строительство свинокомплекса

Кредит: 50% - 4,5 млн из 9 млн евро

Обеспечение: имущественные права на оборудование, отлагательное условие на ипотеку, DFC

Райффайзен Банк прокредитовал строительство с нуля современного, очень технологичного свинокомплекса. В этом случае банк взял имущественные права на оборудование и предоставил отлагательное условие на формирование ипотеки, а риски разделил с другим международным партнером – DFC. Таким образом, со стороны клиента в части залога не было никаких дополнительных затрат.

Строительство биогазового завода

Кредит: 67% - 4,5 млн из 6,7 млн евро

Обеспечение: действующая с/х-техника, комплекс с отлагательным условием

Когда началась полномасштабная война, в компании из сферы альтернативной энергетики уже были начаты инвестиции, но она не побоялась завершить строительство. Сейчас этот клиент уже даже имеет 91% уплат от гарантированного покупателя, то есть проект стал достаточно успешным.

Директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук. Фото: Delo.ua

Строительство СЭС

Кредит: 50% - 40 млн из 80 млн грн

Обеспечение: имущественные права, отлагательное условие

Это пример клиента, желающего построить солнечную электростанцию, чтобы обеспечить электричеством собственную ферму. В прошлом году окупаемость СЭС была четыре года, а сегодня – уже три, поскольку стоимость электроэнергии выросла.

Приобретение транспорта

Кредит: 80% - 1,6 млн из 2 млн евро

Обеспечение: имущественные права

В декабре 2022 года у клиента были переполнены склады. Он беспокоился, что заказчики не будут ждать только потому, что клиент не может найти транспорт для экспорта продукции, чтобы вывезти товары. Компании нужно было через две недели найти решение. Поскольку банк давно сотрудничал с этим бизнесом, он помог ему быстро приобрести необходимый транспорт.

Строительство школы

Кредит: 50% - 50 млн из 100 млн грн

Обеспечение: действующая школа, DFC

Еще вчера проекты по строительству школ не были привлекательны в части доходности, а сегодня у одного клиента текущая школа уже переполнена, поэтому он строит "с нуля" новое учебное заведение. Чтобы получить финансирование, он передал в ипотеку действующую школу и получил 50% на финансирование.

Как расширить возможности финансирования

Александра Прохорчук также рассказала, что у бизнеса есть дополнительные возможности для финансирования в банках.

"Кредитовать проекты, у которых могут быть проблемы с залогом или другие, банку позволяют такие финансовые институты, как ЕИБ, ЕБРР, DFC, EKA и так далее, которые разделяют риски при финансировании. Чтобы узнать их условия подробнее, лучше прийти в банк, где учтут особенности вашего бизнеса и предоставят необходимую информацию", - отметила директор.

Директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка Александра Прохорчук. Фото: Delo.ua

По ее словам, привлечение этих финансовых институтов предоставляют следующие преимущества:

больше возможностей для реализации идей – например, предоставление кредитования, когда нет залога или проект слишком долгосрочный;

более выгодные условия – так, у Райфа был клиент, который за реализацию "зеленого проекта" получал до 20% кэшбека;

расширение географии бизнеса – компании из условно "красных зон" могут также получить финансирование;

новые рынки сбыта – возможность получить достаточно оборотного капитала, чтобы зайти в другую страну.

Напоследок Прохорчук привела примеры компаний, которые сегодня уже сказали да инвестициям и публично говорят о существенных объемах инвестирования, в Райффайзен уверены, что таких клиентов будет все больше.