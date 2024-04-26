Як бізнес інвестує під час війни: приклади від Райффайзен Банку

Незважаючи на виклики війни, український бізнес активно шукає можливості для розвитку. Інвестиції стають ключовим інструментом, що дозволяє компаніям адаптуватися до нових реалій та досягати успіху. Про те, як підприємці інвестують під час війни, на Business Wisdom Summit розповіла директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук.

"Хоча після повномасштабного вторгнення інвестиції впали на 34%, я вважаю дивом, що у перший рік війни взагалі залишились люди, які інвестували. Вже у 2023-му розмір інвестування збільшився на 53% до 2022 року, при цьому вся банківська система спостерігає збільшення ліквідності, адже рівень пасивів збільшився на 65% (до 2021 р). Це говорить про те, що люди мають гроші", - розповіла Прохорчук.

Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук. Фото: Delo.ua

Доля інвестиційного кредитування Райффайзен Банку у загальному портфелі кредитів до війни складала 30%, а в 2023 не суттєво знизилась до 26%, при цьому кредитний портфель у всій банківській системі знизився - на 13% в порівнянні до військового стану. "Це говорить про те, що ми не зупинялися та продовжували давати інвестиційні кредити. Найбільше ми інвестували агровиробництво, транспорт та харчову промисловість", - зазначила директорка. Вона навела кілька кейсів з досвіду фінансування бізнесів Райффайзен Банком.

Приклади інвестування

Будівництво елеватора, млина та макаронної фабрики

Кредит: 42% - 261 млн із 629 млн грн

Забезпечення: майнові права, відкладальна умова

Один з агро-клієнтів банку ввійшов у війну, коли вже було сплачено за обладнання елеватора. Сума всього проекту становила більше 600 млн грн. Це суттєва цифра - у той час не всі банки були готові інвестувати у таких обсягах. Втім Райф не зупинив фінансування і компанія прийняла рішення продовжувати реалізовувати цей проект.

Придбання зрошувальних систем

Кредит: 64% - 0,7 млн із 1,1 млн євро

Забезпечення: без застави, ЄІБ

Інший клієнт-аграрій інвестував у ефективність вирощування - американські зрошувальні системи. Виробництво цієї компанії знаходиться в 40 км від країни-агресора. Тобто навіть такі бізнеси під час війни не бояться інвестувати. Завдяки спільним програмам Райфу з Європейським інвестиційним банком клієнту змогли надати необхідні кошти без застави.

Придбання обладнання для фасування дитячого харчування

Кредит: 100% - 600 тисяч євро

Компанія із харчової промисловості, що займалася виробництвом соків, потребувала збільшення маржинальності бізнесу тому під час війни придбала італійське обладнання для фасування дитячого харчування. Клієнт отримав 100% кредитування з боку банку - це приклад співпраці без першого внеску. Тобто якщо дійсно налагодити партнерство з банком, для бізнесу можуть знайти навіть такі варіанти.

Будівництво свинокомплексу

Кредит: 50% - 4,5 млн із 9 млн євро

Забезпечення: майнові права на обладнання, відкладальна умова на іпотеку, DFC

Райффайзен Банк прокредитував будівництво з нуля сучасного, дуже технологічного свинокомплексу. У цьому випадку банк взяв майнові права на обладнання і надав відкладальну умову на формлення іпотеки, а ризики розділив з іншим міжнародним партнером - DFC. Таким чином з боку клієнта у частині застави не було ніяких додаткових витрат.

Будівництво біогазового заводу

Кредит: 67% - 4,5 млн із 6,7 млн євро

Забезпечення: діюча с/г-техніка, комплекс із відкладальною умовою

Коли почалася повномасштабна війна, у компанії з галузі альтернативної енергетики вже були розпочаті інвестиції, але вона не побоялася завершити будівництво. Наразі цей клієнт вже навіть має 91% сплат від гарантованого покупця, тобто проєкт став досить успішним.

Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук. Фото: Delo.ua

Будівництво СЕС

Кредит: 50% - 40 млн з 80 млн грн

Забезпечення: майнові права, відкладальна умова

Це приклад клієнта, який хотів побудувати сонячну електростанцію, щоб забезпечити електрикою власну ферму. У минулому році окупність СЕС була чотири роки, а сьогодні - вже три, оскільки вартість електроенергії зросла.

Придбання транспорту

Кредит: 80% - 1,6 млн із 2 млн євро

Забезпечення: майнові права

У грудні 2022 року у клієнта були переповнені склади. Він хвилювався, що замовники не будуть чекати лише тому, що клієнт не може знайти транспорт для експорту продукції, щоб вивезти товари. Компанії потрібно було за два тижні знайти рішення. Оскільки банк давно співпрацював з цим бізнесом, допоміг йому швидко придбати необхідний транспорт.

Будівництво школи

Кредит: 50% - 50 млн із 100 млн грн

Забезпечення: діюча школа, DFC

Ще вчора проекти з будівництва шкіл не були привабливі в частині прибутковості, а сьогодні у одного клієнта поточна школа вже переповнена, саме тому він будує «з нуля» новий навчальний заклад. Щоб отримати фінансування він передав в іпотеку діючу школу і отримав 50% на фінансування.

Як розширити можливості фінансування

Олександра Прохорчук також розповіла, що бізнес має додаткові можливості для фінансування у банках.

"Кредитувати проєкти, у яких можуть бути проблеми з заставою чи інші, банку дозволяють такі фінансові інститути, як ЄІБ, ЄБРР, DFC, EKA тощо, які розділяють ризики при фінансуванні. Щоб дізнатися про їх умови детальніше, краще прийти до банку, де врахують особливості вашого бізнесу та нададуть необхідну інформацію", - зазначила директорка.

Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук. Фото: Delo.ua

За її словами, залучення цих фінансових інститутів надають такі переваги:

більше можливостей для реалізації ідей - наприклад, надання кредитування, коли немає застави або проєкт надто довгостроковий;

більш вигідні умови - так, у нас був клієнт, який за реалізацію "зеленого проєкту" отримував до 20% кешбеку;

розширення географії бізнесу - компанії з умовно "червоних зон" можуть також отримати фінансування;

нові ринки збуту - можливість отримати достатньо оборотного капіталу, щоб зайти у іншу країну.

Наостанок Прохорчук навела приклади компаній, які сьогодні вже сказали «так» інвестиціям і публічно говорять про суттєві обсяги інвестування, Райффайзен впевнений, що таких клієнтів буде все більше.