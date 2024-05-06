Украина может выработать оружие еще на 10 млрд долларов, но нужно финансирование - Минстратегпром

Разрыв между возможностями украинской оборонной промышленности и доступными для закупки вооружений денежными средствами только на 2024 год составляет 10 миллиардов долларов. Об этом на форуме оборонных индустрий Украина-ЕС заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Чиновник призвал стран-партнеров помочь преодолеть этот разрыв, заключая прямые контракты с украинскими компаниями. Сделать это можно, присоединяясь к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которой – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году.

"Украинская оборонная промышленность стремительно растет. В прошлом году производство оружия и военной техники выросло втрое. В этом году уже законтрактовано вдвое больше, чем произведено в прошлом году. Но с вашей поддержкой мы можем добиться еще большего”, - обратился к союзникам Камышин.

Видео: Facebook/ Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Министр заявил, что у украинской оборонки есть что предложить европейским партнерам: 300 тысяч специалистов работают на 500 предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

“Обращаясь к европейским компаниям оборонной промышленности, я прошу вас больше общаться с украинскими компаниями. Посмотрите, что они производят, объясните им, как это у вас работает, и найдите то, что вы можете сделать вместе с ними”, - заявил на полях форума чиновник.

В свою очередь украинским компаниям Камышин порекомендовал общаться с европейскими коллегами, демонстрируя собственные изобретения и разработки.

Напомним, первой страной, присоединившейся к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom, стала Дания. Государство приняло решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей. Вклад Дании составляет 28,5 миллиона долларов.

26 апреля, после Дании, к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom присоединилась и Канада. Министр национальной обороны государства Билл Блэр объявил о выделении 2,1 миллиона долларов США на производство беспилотников украинским ОПК. Вклад будет сделан в сотрудничестве с Великобританией.

Достижения украинской оборонки

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщали, что на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

В свою очередь Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также создало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено 6 миллиардов долларов. Поэтому Украина активно ведет переговоры с иностранными партнерами по закупке за их средства продукции украинской военной промышленности.

В то же время, "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключает все новые контракты на закупку товаров оборонного назначения с украинскими производителями. По словам директора, 70% от суммы всех соглашений, которые Агентство заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники.