Предприятия оборонной промышленности просят ограничить доступ к служебной информации

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности призвало производителей товаров оборонного назначения ограничить доступ к информации, проходящей по грифу "для служебного использования".

Об этом сообщила пресс-служба Минстратегпрома.

Отмечается, что оборонные предприятия должны усилить меры безопасности, чтобы предотвратить незаконное использование страной-агрессором открытой информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника.

"При подготовке писем, содержащих информацию о производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения, объемах наращивания производственных мощностей и другой информации, перечень и содержание которой может служить источником информации для страны-агрессора, учреждениям, организациям и субъектам хозяйствования всех форм собственности необходимо рассмотреть возможность ограничения доступа к такой информации", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что предприятия оборонной промышленности должны учитывать требования Закона Украины "О доступе к публичной информации" и Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 19 октября 2016 г. № 736 в части присвоения грифа "Для служебного пользования".

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.