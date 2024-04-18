Підприємства оборонної промисловості просять обмежити доступ до службової інформації

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості закликало виробників товарів оборонного призначення обмежити доступ до інформації, яка проходить за грифом "для службового використання".

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Зазначається, що оборонні підприємства мають посилити заходи безпеки, щоб запобігти незаконному використанню країною-агресором відкритої інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника.

"При підготовці листів, які містять інформацію щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення, обсягів нарощування виробничих потужностей та іншої інформації, перелік та зміст якої може слугувати джерелом інформації для країни-агресора, установам, організаціям та суб’єктам господарювання всіх форм власності необхідно розглянути можливість обмеження доступу до такої інформації", - зауважують у відомстві.

Там додають, що підприємства оборонної промисловості мають враховувати вимоги Закону України "Про доступ до публічної інформації" і Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 в частині присвоєння грифу "Для службового користування".

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет Міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено $6 млрд. Наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.