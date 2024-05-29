Малому бизнесу доступны беззалоговые кредиты на обустройство солнечных электростанций

Райффайзен Банк начал выдавать беззалоговые "зеленые" кредиты малому бизнесу на строительство солнечных электростанций, а также на приобретение электрокаров и зарядных станций к ним.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что получить финансирование до 80% стоимости соответствующего оборудования и монтажа могут и ФЛП, и юрлица.

Какие условия кредитования?

Сумма кредита – до 9 млн грн.

Срок кредитования – от 24 месяцев.

Процентная ставка – 17-19% годовых.

Без дополнительных комиссий.

"Благодаря новой кредитной программе банк вносит вклад в децентрализацию энергосистемы, развитие электромобильности и "зеленое" восстановление Украины. Наши бизнес-клиенты могут сократить свои риски, стать энергетически автономными, обеспечить непрерывность своей работы, уменьшить затраты на э/э и топливо. Установив СЭС за кредиты от "Райфа", предприниматели смогут производить "зеленую" е/е для собственных бизнес-потребностей, заряжать ею электрокары своих предприятий и клиентов, а остатки продавать в энергорынок, получая дополнительный доход", - отметила руководитель по развитию сегмента клиентов бизнес -банкинга "Райффайзен Банк" Елена Шпирко.

Она добавила, что банк уже выдал 1,5 млрд грн "зеленых" кредитов бизнесу, в частности для строительства СЭС, производства солнечных панелей, создания биогазовых и биометановых заводов, биотопливных котельных, внедрения энергоэффективных проектов и т.д.

В Минэнерго призывают бизнес устанавливать резервную генерацию

Из-за массовых отключений света Министерство энергетики советует бизнесу устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией.

По словам замминистра энергетики Николая Колесника, для бизнеса созданы все условия, чтобы такие проекты могли быть реализованы. Министерство энергетики понимает, что времени не так много, но это важно из-за ситуации в энергетике

"Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодны, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных потребностей, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать в этом направлении, по общим европейским правилам", - отметил Колесник.