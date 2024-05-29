Малому бізнесу доступні беззаставні кредити на облаштування сонячних електростанцій

Райффайзен Банк почав видавати беззаставні "зелені" кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, а також для придбання електрокарів і зарядних станцій до них.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що отримати фінансування до 80% вартості відповідного обладнання й монтажу можуть і ФОПи, і юрособи.

Які умови кредитування?

Сума кредиту – до 9 млн грн.

Термін кредитування – від 24 місяців.

Процентна ставка – 17-19% річних.

Без додаткових комісій.

"Завдяки новій кредитній програмі банк робить внесок у децентралізацію енергосистеми, розвиток електромобільності та "зелене" відновлення України. Наші бізнес-клієнти можуть скоротити свої ризики, стати енергетично автономними, забезпечити безперервність своєї роботи, зменшити витрати на е/е та паливо. Встановивши СЕС за кредити від "Райфу", підприємці зможуть виробляти "зелену" е/е для власних бізнес-потреб, заряджати нею електрокари своїх підприємств і клієнтів, а залишки продавати в енергоринок, отримуючи додатковий дохід", - зауважила керівник з питань розвитку сегменту клієнтів бізнес-банкінгу "Райффайзен Банк" Олена Шпирка.

Вона додала, що банк вже видав 1,5 млрд грн "зелених" кредитів бізнесу, зокрема для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових і біометанових заводів, біопаливних котелень, впровадження енергоефективних проєктів, тощо.

У Міненерго закликають бізнес встановлювати резервну генерацію

Через масові відключення світла Міністерство енергетики радить бізнесу встановлювати резервну генерацію і сонячні панелі для самозабезпечення електроенергією.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колесника, для бізнесу створені всі умови, щоб такі проєкти могли бути реалізовані. Міністерство енергетики розуміє, що часу не так багато, але це важливо через ситуацію в енергетиці

"Наразі ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу. У разі генерації понад власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді, ці інструменти є комерційно вигідними. Саме тому ми і закликаємо бізнес працювати в цьому напрямку, за загальними європейськими правилами", - зауважив Колесник.