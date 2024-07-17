Акцент на обучение: как Метинвест одолевает кадровые вызовы в условиях мобилизации

Директор департамента корпоративных коммуникаций Олег Давыденко поделился с журналистом Delo.ua информацией об актуальном состоянии кадровой ситуации в компании "Метинвест" и стратегии привлечения новых работников.

Сегодня у "Метинвеста" стабильный состав работников — 60 тысяч человек, из которых 4000 вакансий остаются открытыми. В компании предпочитают не увеличение нагрузки на уже работающих сотрудников, а развитие новых кадров через обучение.

"Прежде всего, мы создаем новые возможности для обучения. Если у человека есть опыт, но не хватает квалификации, мы готовы обучать его в течение 3-6 месяцев. Если опыта нет, мы также рассмотрим возможность обучения", — подчеркнул Олег Давыденко.

Также в условиях мобилизации, коснувшейся около 15% работников, компания сталкивается с дополнительными вызовами.

"Это создает дополнительную нагрузку, поскольку большинство профессий в металлургии являются мужскими. Мы ищем возможности привлечь женщин к работе и готовы их обучать", — отметил Давиденко.

Он также отметил, что "Метинвест" работники остаются на своих должностях в течение многих лет. Это связано с тем, что отрасль традиционна и требует определенного образования. Компания понимает важность стабильных кадров и стремится создавать интересный опыт и возможности для своих сотрудников.

Однако вопрос расширения штата в 2025 году напрямую зависит от военных рисков, линии фронта и возможных повреждений энергосистемы и инфраструктуры, а не от экономических факторов.

“Поскольку большинство наших промышленных предприятий расположено недалеко от зоны боевых действий, сейчас мы сосредоточены на поддержке Вооруженных Сил Украины и защите городов. Дальнейшие планы развития компании будут зависеть от ситуации в стране”, — подытожил Олег Давыденко.

Напомним, что еще в апреле "Метинвест" сообщал о трудностях с достижением даже 50-60% довоенного производства из-за нехватки кадров, особенно на предприятиях вблизи линии фронта. Каждый шестой работник компании был мобилизован, и хотя некоторые вернулись, проблема дефицита остается актуальной.

Однако самой распространенной причиной увольнений является не низкая зарплата, а опасения по безопасности в регионах, где расположены предприятия.