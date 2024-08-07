Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года

Компания Agrohub исследовала, как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 среди агрономических, инженерных и земельных должностей.

Результаты исследования показали, что на июнь 2024 года 71% компаний уже повысили зарплату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. Еще 21% опрошенных до сих пор не определились с этим вопросом, а 7% планировали увеличить доход до конца текущего года.

Об этом сообщили в Agrohub.

Изменение дохода в агросфере. Инфографика: Agrohub

Бизнесы увеличили заработную плату сотрудникам всех трех служб в среднем в пределах 10–15%. Для сравнения, в 2023 году было 20-25%. Но при этом 15% этих компаний рассматривают вариант поднять доход вторично в конце года.

“В данном случае бизнес действует проактивно, потому что если в 2023 году компании подняли зарплаты в соответствии с уровнем инфляции с начала войны, то в 2024 году ситуация такова, что инфляция замедлилась, однако дефицит кадров возрос. Компании начали активно бороться за существующих работников, гибко подходить к увеличению дохода, учитывая свои стратегии и возможности”, – объясняет руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Кроме того, компании более дифференцированно подходят к изменению заработной платы, рассматривая центральный офис и локальные активы отдельно. Предпочтение отдается вторым, поскольку сохранение персонала в производственных подразделениях является приоритетом, а центральные офисы обычно и так получают более высокие зарплаты.

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Мотивационная часть дохода сотрудников в виде годового бонуса является нормальной практикой среди агробизнеса, в частности 62% компаний заявили, что имеют постоянную политику бонусирования . А 31% еще разрабатывает такую политику и только 8% не планируют ее внедрять в этом году. Еще 54% считают, что сотрудник имел право на получение бонуса, если будет работать у компании не менее 6 месяцев.

Мотивационная часть дохода служащих в виде годового бонуса. Инфографика: Agrohub

Так, 70% опрошенных участников сообщили, что они уже приняли решение о выплате бонуса в 2024 году. Для расчета этих выплат большинство компаний основываются на количестве месячных доходов, но есть и участники, бонус сотрудников которых зависит от полученного финансового результата. Примечательно, что ключевым KPI, на основные которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Имеются также рентабельность рабочего капитала, чистая прибыль.

Ключевым KPI, на основные которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Инфографика: Agrohub

Насколько сильный кадровый голод испытывают компании

Только 14% компаний отметили, что испытывают сплошную нехватку людей среди агрономической, инженерной и земельной служб. Эта цифра не выглядит критической, но, тем не менее, с дефицитом персонала среди отдельных подразделений и должностей столкнулось большинство опрошенных — 64%.

Аграрный бизнес испытывает дефицит кадров. Инфографика: Agrohub

По результатам исследования наиболее дефицитными оказались рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик, сообщили 79% компаний. Второе место занимают линейные агрономы – 64%. А третье место за нехваткой занимают инженеры по ремонту и энергетике (по 57%), а также механики (50%).

Наиболее дефицитными профессиями оказались рабочие специальности. Инфографика: Agrohub

Дефицит кадров по аналогичным специальностям наблюдается как в крупных компаниях (100+ тыс. га), так и в меньших. Если в 2022 году крупные компании еще не сталкивались с кадровым голодом, так как имели возможность перераспределить персонал между подразделениями и больше ресурсов, чтобы удерживать его, то кадровый дефицит стал системной проблемой для агробизнеса любого размера.

Ключевой причиной сложности с закрытием вышеупомянутых вакансий является, очевидно, война и мобилизация, поскольку на этих позициях в основном работают мужчины. Например, по данным Agrohub, в первом полугодии 2024 года среди сотрудников агрономической службы в среднем всего 7% женщин, а инженерной — 2%. Среди должностей земельной службы все наоборот — 76% должностей занимают женщины. Аналогичные цифры показали исследования в 2023 году.