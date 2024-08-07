Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Бизнесработает

Бизнес

работает
Категория
Работа
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года

зарплата, агро, дефицит кадров
71% компаний уже повысили зарплату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. Фото: depositphotos

Компания Agrohub исследовала, как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 среди агрономических, инженерных и земельных должностей.

Результаты исследования показали, что на июнь 2024 года 71% компаний уже повысили зарплату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. Еще 21% опрошенных до сих пор не определились с этим вопросом, а 7% планировали увеличить доход до конца текущего года.

Об этом сообщили в Agrohub.

Фото 2 — Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года
Изменение дохода в агросфере. Инфографика: Agrohub

Бизнесы увеличили заработную плату сотрудникам всех трех служб в среднем в пределах 10–15%. Для сравнения, в 2023 году было 20-25%. Но при этом 15% этих компаний рассматривают вариант поднять доход вторично в конце года.

“В данном случае бизнес действует проактивно, потому что если в 2023 году компании подняли зарплаты в соответствии с уровнем инфляции с начала войны, то в 2024 году ситуация такова, что инфляция замедлилась, однако дефицит кадров возрос. Компании начали активно бороться за существующих работников, гибко подходить к увеличению дохода, учитывая свои стратегии и возможности”, – объясняет руководитель Agrohub HR360 Benchmarking Дмитрий Лебедев.

Кроме того, компании более дифференцированно подходят к изменению заработной платы, рассматривая центральный офис и локальные активы отдельно. Предпочтение отдается вторым, поскольку сохранение персонала в производственных подразделениях является приоритетом, а центральные офисы обычно и так получают более высокие зарплаты.

Мотивационная часть дохода сотрудников в виде годового бонуса является нормальной практикой среди агробизнеса, в частности 62% компаний заявили, что имеют постоянную политику бонусирования . А 31% еще разрабатывает такую политику и только 8% не планируют ее внедрять в этом году. Еще 54% считают, что сотрудник имел право на получение бонуса, если будет работать у компании не менее 6 месяцев.

Фото 3 — Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года
Мотивационная часть дохода служащих в виде годового бонуса. Инфографика: Agrohub

Так, 70% опрошенных участников сообщили, что они уже приняли решение о выплате бонуса в 2024 году. Для расчета этих выплат большинство компаний основываются на количестве месячных доходов, но есть и участники, бонус сотрудников которых зависит от полученного финансового результата. Примечательно, что ключевым KPI, на основные которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Имеются также рентабельность рабочего капитала, чистая прибыль.

Фото 4 — Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года
Ключевым KPI, на основные которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Инфографика: Agrohub

Насколько сильный кадровый голод испытывают компании

Только 14% компаний отметили, что испытывают сплошную нехватку людей среди агрономической, инженерной и земельной служб. Эта цифра не выглядит критической, но, тем не менее, с дефицитом персонала среди отдельных подразделений и должностей столкнулось большинство опрошенных — 64%.

Фото 5 — Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года
Аграрный бизнес испытывает дефицит кадров. Инфографика: Agrohub

По результатам исследования наиболее дефицитными оказались рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик, сообщили 79% компаний. Второе место занимают линейные агрономы – 64%. А третье место за нехваткой занимают инженеры по ремонту и энергетике (по 57%), а также механики (50%).

Фото 6 — Как изменилась численность, доходы и бонусы персонала в агробизнесе за первое полугодие 2024 года
Наиболее дефицитными профессиями оказались рабочие специальности. Инфографика: Agrohub

Дефицит кадров по аналогичным специальностям наблюдается как в крупных компаниях (100+ тыс. га), так и в меньших. Если в 2022 году крупные компании еще не сталкивались с кадровым голодом, так как имели возможность перераспределить персонал между подразделениями и больше ресурсов, чтобы удерживать его, то кадровый дефицит стал системной проблемой для агробизнеса любого размера.

Ключевой причиной сложности с закрытием вышеупомянутых вакансий является, очевидно, война и мобилизация, поскольку на этих позициях в основном работают мужчины. Например, по данным Agrohub, в первом полугодии 2024 года среди сотрудников агрономической службы в среднем всего 7% женщин, а инженерной — 2%. Среди должностей земельной службы все наоборот — 76% должностей занимают женщины. Аналогичные цифры показали исследования в 2023 году.

Автор:
Наталья Таранова