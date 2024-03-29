Ставка на молодежь, мотивацию и профессиональное развитие: как крупные сельскохозяйственные предприятия справляются с проблемой дефицита кадров

Многие компании испытывают нехватку персонала, ведь количество населения в Украине за последние несколько лет уменьшилось более чем на 25%. Сейчас в Украине стартовала посевная кампания, поэтому агробизнесу нужно еще найти специалистов для полевых работ и привлекать других специалистов для работы на предприятиях. Достаточно ли сектору АПК специалистов для полевых работ и на предприятиях, какую стратегию выбирают крупные сельскохозяйственные компании для привлечения специалистов, читайте в материале Delo.ua.

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В течение 2023 года на платформе OLX было опубликовано 11950 вакансий в категории "Сельское, лесное хозяйство и агробизнес", на которые получено 259 тысяч отзывов.

Если сравнивать аналогичные периоды 2023 и 2024 годов, то в январе-феврале 2023 было опубликовано 906 объявлений , на которые получено 37 100 отзывов о работе в этой категории, а в январе-феврале 2024 – 1131 объявлений (31 500 отзывов). Кроме того, по данным платформы OLX, средняя зарплата в категории "Сельское, лесное хозяйство и агробизнес" на март 2024 года составляет 21 851 грн в месяц.

В процентах прирост вакансий составляет 24,8%, а количество отзывов уменьшилось на 15%. Такая статистика указывает на нехватку специалистов в агросекторе. Однако дефицит кадров есть и в других отраслях экономики Украины.

Хватает ли людей сектору АПК?

Руководитель направления OLX Работа Мария Адбуллина отметила, что тренд на более широкое вовлечение в труд женщин и инклюзивных групп населения, которую раньше выполняли преимущественно мужчины, будет продолжаться. Среди инклюзивных групп населения все больше работодателей привлекают к труду пенсионеров и людей с инвалидностью, которые могут выполнять физическую работу. В частности, об обучении женщин разным профессиям рассказали в компании Kernel. Так, компания начала нанимать и обучать женщин профессиям, которыми занимались ранее только мужчины. Например, оператор котельной и оператор производства.

Благодаря системным и эффективным процессам управления персоналом, показатели текучести компании Kernel с начала полномасштабного вторжения снизились на 5%, что позволяет обеспечивать непрерывные операционные процессы. Кроме того, что мы в первую очередь бронируем сотрудников аграрного сектора и производства, также применили ряд мер для сбалансирования нехватки кадров. Наталия Теряхина директор по персоналу Kernel

Вопрос дефицита кадров есть в стране в целом, ведь количество населения в Украине за последние три года уменьшилось более чем на 25%. Также многие украинцы вступили в ряды ВСУ. Поэтому многие компании из разных отраслей испытывают нехватку персонала и находятся в постоянном поиске людей.

Дефицит кадров ощущается не столько на полевых работах, а больше в отношении исторически более "женских" профессий, таких как админперсонал, бухгалтерия и т.д., говорит HR-директор "Континентал Фармерз Груп" Ирина Романенко. Ведь именно из этих категорий персонала больше людей покинуло страну.

Страна находится в состоянии войны. И это не вопрос, касающийся только агро, он касается абсолютно всех отраслей — и ритейла, и производства, всех. Это проблема страны в целом, а не агробизнеса. Ирина Романенко HR-директор "Континентал Фармерз Групп"

"Континентал" работает на Западной Украине, куда переехало наибольшее количество людей из Восточной Украины, но при этом туда релоцировались и другие бизнесы. Соответственно, если посмотреть на статистику обновления рынка труда, Западный регион по состоянию на конец 2023 года восстановился по количеству вакансий в среднем на 140% по сравнению с началом 2022 года. Поэтому компания работает в самом эпицентре дефицита персонала в Украине, но для полевых работ специалистов в компании хватает.

HR бизнес-партнер Аграрного подразделения "Байер" в Украине Дарья Сизоненко согласна с коллегами, что последние два года нестабильны в контексте найма персонала. Рынок труда меняется и бизнес приспосабливаемся к новым обстоятельствам, ведь недостаток кадров наблюдается практически во всех сферах и вызван разными факторами, в которых живет Украина.

Если говорить о кадровой ситуации в агро, в частности в растениеводстве, то она сложная, но контролируемая, говорит директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта" Светлана Мозгова. По ее словам есть потребность в трактористах, инженерах, готовящих сельхозтехнику, частично в линейных агрономах. Впрочем, компания решает этот вопрос путем оптимизации операционных процессов, перераспределения нагрузки, ротации работников в рамках холдинга и комплектацией стажерами-агрономами.

Варианты привлечения и переквалификации женщин прорабатываем, но насущной необходимости нет. Светлана Мозговая директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта"

В то же время, в "Астарте" отметили, что ситуация с рабочей силой в секторе агро из года в год ухудшается. Среди основных причин: демографический кризис, война, дефицит профессиональных кадров и снижение уровня их квалификации, сокращение количества кадров рабочих специальностей.

Ставка на молодежь, мотивацию и профессиональное развитие кадров

"Байер" работает над образованием молодого поколения украинских аграриев – будущих кандидатов на рынке труда. Компания сотрудничает с образовательным магистерским проектом "Агрокебеты".

Уже пятый год весной компания открывает двери украинским студентам высших учебных заведений аграрного направления. В течение полугода студенты-агрокебеты приобретают новые знания и приобретают практические навыки в сопровождении своих менторов – экспертов "Байер", готовых делиться с ними своим ценным профессиональным опытом. Анна Орловская HR бизнес-партнер семенного производства "Байер" в Украине.

Благодаря стажировке в "Байер", студенты имеют возможность получать практические знания по функционированию бизнеса, обучаясь непосредственно на заводе и в полевых условиях.

Для того чтобы привлечь персонал, "Континентал" тоже делает ставку на молодежь. Компания развивает свои программы стажировки с целью дальнейшего трудоустройства в компании. Пока такие программы работают в двух основных направлениях: агрономия и инженерия.

" В этом году количество направлений расширено — мы запускаем такую же программу для специалистов финансового направления, будем стажировать молодежь на должности бухгалтеров и, соответственно, таким образом планируем привлекать персонал. Это полноценная оплачиваемая стажировка для выпускников вузов и/или студентов выпускных курсов: официальное трудоустройство на позицию стажера на условиях временного трудового договора", - говорит HR-директор "Континентал Фармерз Групп" Ирина Романенко.

Кроме того, в компании еще в 2021 году была разработана и внедрена система мотивации, в частности бонусы. Система мотивации не изменилась, актуальна, и ее продолжают реализовывать на общих началах для всех работников компании.

В "Астарте" есть дифференцированная система оплаты труда, бонусов и системы мотивации, учитывающая особенности каждой категории работников, условия труда, нагрузки и т.д.

У трактористов и механизаторов сдельная оплата труда, у инженеров – окладная система. Чтобы быть конкурентными, мы постоянно их пересматриваем, учитывая KPI работника, бенчмарк по отрасли и изменения на рынке. Светлана Мозговая директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта"

HR бизнес-партнер Аграрного подразделения "Байер" в Украине Дарья Сизоненко рассказала, что, несмотря на вызовы на рынке труда в аграрной сфере, компания продолжает усиливать команду. Компания имеет ряд вакансий по разным направлениям как в коммерческой части бизнеса, так и на производстве. Также бизнес фокусируется на факторах, ключевых для удержания высокого уровня лояльности к компании сотрудников и привлекательных для кандидатов.

В компании отметили, что регулярно пересматривают уровень заработной платы и компенсационный пакет в целом, в частности, программы страхования сотрудников. Также бизнес предоставляет инструменты для поддержки физического и ментального здоровья и расширяет программы обучения по разным направлениям.

Что касается поиска кадров, то в "Байере" действует "Программа рекомендаций", которая уже не первый год остается действенным инструментом поиска успешных кандидатов на аграрном рынке: у каждого работника компании есть возможность порекомендовать кандидата и в случае успешного его найма получить вознаграждение. Дарья Сизоненко HR бизнес-партнер Аграрного подразделения "Байер" в Украине

Еще одним путем решения кадровых вопросов в "Байер" есть система профессионального развития, которая дает возможность компании иметь кадровый резерв, а сотрудникам - возможности для карьерного и профессионального роста. В случае появления новой вакансии прежде всего рассматриваются работники компании. Большое количество вакансий закрывается внутренними кандидатами.

На местах Kernel уже практикует трудоустройство людей без или с минимальным опытом, обеспечивая обучение до соответствующего профессионального уровня. Для закрытия дефицита электриков и слесарей компания запускает отдельный учебный центр для самостоятельного обучения, лицензирования и выпуска специалистов на эти профессии.

Параллельно происходит взаимодействие с учреждениями профессионально-технического образования в направлениях получения новой профессии существующих работников, а также привлечения практикантов и выпускников. Отдельно Kernel работает над проектом для ветеранов - и не только своих сотрудников.

Наша цель, чтобы ветераны могли получить новую профессию и социализироваться. Отдельное направление в этом проекте - трудоустройство людей с инвалидностью. Наталия Теряхина директор по персоналу Kernel