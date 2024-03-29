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Ставка на молодежь, мотивацию и профессиональное развитие: как крупные сельскохозяйственные предприятия справляются с проблемой дефицита кадров
Многие компании испытывают нехватку персонала, ведь количество населения в Украине за последние несколько лет уменьшилось более чем на 25%. Сейчас в Украине стартовала посевная кампания, поэтому агробизнесу нужно еще найти специалистов для полевых работ и привлекать других специалистов для работы на предприятиях. Достаточно ли сектору АПК специалистов для полевых работ и на предприятиях, какую стратегию выбирают крупные сельскохозяйственные компании для привлечения специалистов, читайте в материале Delo.ua.
В течение 2023 года на платформе OLX было опубликовано 11950 вакансий в категории "Сельское, лесное хозяйство и агробизнес", на которые получено 259 тысяч отзывов.
Если сравнивать аналогичные периоды 2023 и 2024 годов, то в январе-феврале 2023 было опубликовано 906 объявлений , на которые получено 37 100 отзывов о работе в этой категории, а в январе-феврале 2024 – 1131 объявлений (31 500 отзывов). Кроме того, по данным платформы OLX, средняя зарплата в категории "Сельское, лесное хозяйство и агробизнес" на март 2024 года составляет 21 851 грн в месяц.
В процентах прирост вакансий составляет 24,8%, а количество отзывов уменьшилось на 15%. Такая статистика указывает на нехватку специалистов в агросекторе. Однако дефицит кадров есть и в других отраслях экономики Украины.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Хватает ли людей сектору АПК?
Руководитель направления OLX Работа Мария Адбуллина отметила, что тренд на более широкое вовлечение в труд женщин и инклюзивных групп населения, которую раньше выполняли преимущественно мужчины, будет продолжаться. Среди инклюзивных групп населения все больше работодателей привлекают к труду пенсионеров и людей с инвалидностью, которые могут выполнять физическую работу. В частности, об обучении женщин разным профессиям рассказали в компании Kernel. Так, компания начала нанимать и обучать женщин профессиям, которыми занимались ранее только мужчины. Например, оператор котельной и оператор производства.
Вопрос дефицита кадров есть в стране в целом, ведь количество населения в Украине за последние три года уменьшилось более чем на 25%. Также многие украинцы вступили в ряды ВСУ. Поэтому многие компании из разных отраслей испытывают нехватку персонала и находятся в постоянном поиске людей.
Дефицит кадров ощущается не столько на полевых работах, а больше в отношении исторически более "женских" профессий, таких как админперсонал, бухгалтерия и т.д., говорит HR-директор "Континентал Фармерз Груп" Ирина Романенко. Ведь именно из этих категорий персонала больше людей покинуло страну.
"Континентал" работает на Западной Украине, куда переехало наибольшее количество людей из Восточной Украины, но при этом туда релоцировались и другие бизнесы. Соответственно, если посмотреть на статистику обновления рынка труда, Западный регион по состоянию на конец 2023 года восстановился по количеству вакансий в среднем на 140% по сравнению с началом 2022 года. Поэтому компания работает в самом эпицентре дефицита персонала в Украине, но для полевых работ специалистов в компании хватает.
HR бизнес-партнер Аграрного подразделения "Байер" в Украине Дарья Сизоненко согласна с коллегами, что последние два года нестабильны в контексте найма персонала. Рынок труда меняется и бизнес приспосабливаемся к новым обстоятельствам, ведь недостаток кадров наблюдается практически во всех сферах и вызван разными факторами, в которых живет Украина.
Если говорить о кадровой ситуации в агро, в частности в растениеводстве, то она сложная, но контролируемая, говорит директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций "Астарта" Светлана Мозгова. По ее словам есть потребность в трактористах, инженерах, готовящих сельхозтехнику, частично в линейных агрономах. Впрочем, компания решает этот вопрос путем оптимизации операционных процессов, перераспределения нагрузки, ротации работников в рамках холдинга и комплектацией стажерами-агрономами.
В то же время, в "Астарте" отметили, что ситуация с рабочей силой в секторе агро из года в год ухудшается. Среди основных причин: демографический кризис, война, дефицит профессиональных кадров и снижение уровня их квалификации, сокращение количества кадров рабочих специальностей.
Ставка на молодежь, мотивацию и профессиональное развитие кадров
"Байер" работает над образованием молодого поколения украинских аграриев – будущих кандидатов на рынке труда. Компания сотрудничает с образовательным магистерским проектом "Агрокебеты".
Благодаря стажировке в "Байер", студенты имеют возможность получать практические знания по функционированию бизнеса, обучаясь непосредственно на заводе и в полевых условиях.
Для того чтобы привлечь персонал, "Континентал" тоже делает ставку на молодежь. Компания развивает свои программы стажировки с целью дальнейшего трудоустройства в компании. Пока такие программы работают в двух основных направлениях: агрономия и инженерия.
" В этом году количество направлений расширено — мы запускаем такую же программу для специалистов финансового направления, будем стажировать молодежь на должности бухгалтеров и, соответственно, таким образом планируем привлекать персонал. Это полноценная оплачиваемая стажировка для выпускников вузов и/или студентов выпускных курсов: официальное трудоустройство на позицию стажера на условиях временного трудового договора", - говорит HR-директор "Континентал Фармерз Групп" Ирина Романенко.
Кроме того, в компании еще в 2021 году была разработана и внедрена система мотивации, в частности бонусы. Система мотивации не изменилась, актуальна, и ее продолжают реализовывать на общих началах для всех работников компании.
В "Астарте" есть дифференцированная система оплаты труда, бонусов и системы мотивации, учитывающая особенности каждой категории работников, условия труда, нагрузки и т.д.
HR бизнес-партнер Аграрного подразделения "Байер" в Украине Дарья Сизоненко рассказала, что, несмотря на вызовы на рынке труда в аграрной сфере, компания продолжает усиливать команду. Компания имеет ряд вакансий по разным направлениям как в коммерческой части бизнеса, так и на производстве. Также бизнес фокусируется на факторах, ключевых для удержания высокого уровня лояльности к компании сотрудников и привлекательных для кандидатов.
В компании отметили, что регулярно пересматривают уровень заработной платы и компенсационный пакет в целом, в частности, программы страхования сотрудников. Также бизнес предоставляет инструменты для поддержки физического и ментального здоровья и расширяет программы обучения по разным направлениям.
Еще одним путем решения кадровых вопросов в "Байер" есть система профессионального развития, которая дает возможность компании иметь кадровый резерв, а сотрудникам - возможности для карьерного и профессионального роста. В случае появления новой вакансии прежде всего рассматриваются работники компании. Большое количество вакансий закрывается внутренними кандидатами.
На местах Kernel уже практикует трудоустройство людей без или с минимальным опытом, обеспечивая обучение до соответствующего профессионального уровня. Для закрытия дефицита электриков и слесарей компания запускает отдельный учебный центр для самостоятельного обучения, лицензирования и выпуска специалистов на эти профессии.
Параллельно происходит взаимодействие с учреждениями профессионально-технического образования в направлениях получения новой профессии существующих работников, а также привлечения практикантов и выпускников. Отдельно Kernel работает над проектом для ветеранов - и не только своих сотрудников.
Еще один шаг для решения кадровых вопросов - развитие корпоративного образования. Сейчас стартовал третий сезон проекта Open Agro University, направленный на профессиональную подготовку студентов по восьми основным агро- и производственным профессиям. В среднем компания трудоустраивает на своих активах около 25% выпускников. Остальные молодые специалисты усиливают агрорынок Украины.