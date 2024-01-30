Важность трудно переоценить: зачем бизнесу кадровый резерв и как его компании формируют

Delo.ua пообщалось с рядом компаний из разных отраслей, которые рассказали, что такое кадровый резерв и зачем компании его формируют? Как важно формировать кадровый резерв и как компаниям удается это делать в условиях большой войны и дефицита кадров на рынке труда?

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Операционный директор McDonald's в Украине Дмитрий Корбут начал свою карьеру в McDonald's в качестве работника ресторанной команды. В отделе поставок он отвечал за безопасность и качество продукции и контроль качества продукции ключевых поставщиков, затем в должности руководителя отдела инноваций и внедрения новых проектов возглавлял трансформацию ресторанов для создания нового клиентского опыта, а нынешнюю должность занимает с 2003 года и объединяет ее с руководством международной группой по поддержке и развитию Drive, в которую входят 11 европейских стран.

Компания McDonald's в Украине поделилась историей сотрудника, начавшего свою карьеру с работника ресторанной команды, а за небольшой срок вступивший в должность операционного директора. Ведь все директора ресторанов McDonald's в Украине начинали свою карьеру как работники заведений, а некоторые из них достигли этой должности менее чем за три года работы в компании, и несколько человек стали директорами ресторанов в 23 года.

"Большинство менеджеров начинали карьеру в компании с начальных позиций. Более 40% корпоративных работников перешли в офис после работы в ресторанах", - говорят в McDonald's.

Такого результата по развитию талантов компания McDonald's в Украине смогла добиться благодаря собственной модели развития лидерства, включающей базовые компетенции и три мастерства:

мастерство исполнения;

мастерство в стратегии;

мастерство в управлении талантами

Что касается базовых компетенций, то их демонстрируют все работники в компании, потому что это основа для работы и лидерства для себя и для других, а McDonald's в Украине помогает их системно развивать, а это:

любознательность;

гибкость мышления;

стойкость;

умение строить связи.

"Когда люди обладают этими качествами, они являются лидерами для себя и для других, которые способны искать и находить возможности, принимать правильные решения и воплощать малые и большие идеи", - добавили в компании.

Почему бизнесу важно иметь кадровый резерв

Наличие кадрового резерва является критически важной стратегической задачей для среднего и крупного бизнеса, отмечает HR Director IT-компании Boosta Анастасия Фиалковская. Ведь кадровый резерв – это база сотрудников компании и потенциальных кандидатов, которые могут заменить текущих сотрудников на их позициях в случае, если специалист уволился, получил повышение или перешел на другой проект.

Кадровый резерв следует разделять на внешний и внутренний:

внешний – это рекрутерская база резюме кандидатов, с которыми компания уже контактировала. Например, бывают ситуации, когда рекрутеры общаются со специалистом и понимают, что для текущей вакансии он слишком квалифицирован или не подходит за soft skills, но однозначно имеет сильные стороны и экспертизу, которые в будущем могут идеально подойти для другой позиции/в другую команду;

внутренний – это база талантливых и перспективных сотрудников компании, предварительно проявивших интерес или потенциал к карьерному росту как горизонтально, так и вертикально, и со временем хотели бы занять новые позиции. В Boosta такая программа называется "Talent Pool".

Фиалковская добавила, что маленьким компаниям или стартапам не всегда может быть актуально иметь кадровый резерв, поскольку обычно в таких организациях другие, более стратегические цели – наладить базовые процессы, вырасти, масштабироваться. Кроме того, у специалистов может даже не быть четкого распределения обязанностей. Тогда, когда для среднего и крупного бизнеса важность кадрового резерва трудно переоценить.

Наличие внутреннего кадрового резерва:

Обеспечивает стабильность и эффективность компании в условиях утраты кадрового ресурса. Предоставляет работникам возможности для профессионального и карьерного роста, мотивирует их и улучшает уровень лояльности.

Является дополнительным конкурентным преимуществом на рынке труда.

Значительно сокращает затраты на найм, интеграцию и обучение специалиста.



"Мне очень нравятся кейсы, когда замещение происходит "моментально". Появляется вакантное место, мы сразу предоставляем такую возможность специалисту из Talent Pool и переводим его на новую позицию. Таким образом, мы не тратим ни средства, ни временные ресурсы рекрутера и нанимающего менеджера, а уже есть специалист, который хорошо ознакомлен с культурой компании и стандартами работы", - говорит Анастасия Фиалковская.

Как бизнес формирует кадровый резерв в условиях дефицита кадров на рынке труда

Кадровый резерв, по мнению HR-директора Suziria Group Марины Калюжной, это leadership team организации в будущем. Именно эти люди будут являться основой успеха компании в перспективе 5-10 лет.

Она привела пример формирования кадрового резерва для омникальной сети зоомаркетов MasterZoo, открывающей 60 новых магазинов в год. Так, для работников ритейла компания предоставляет программы повышения квалификации: с продавца к руководителю магазина, и далее – к региональному менеджеру.

Отдельно также уделяется внимание талантам бренд-продуктовой компании Suziria Brands, которые занимаются развитием брендов компании и формируют быстро растущую команду. Кроме того, работники могут учиться в бизнес-школах Украины и практически реализовывать стратегические проекты в бизнесе под менторством опытных топ-менеджеров и внешних экспертов.

В условиях дефицита кадров, когда спрос на таланты превышает предложение, сложно балансировать между временем развитие компетенций, амбицией сотрудников получать высшие должности и соответствующее вознаграждение, говорит Калюжная.

"В этом нам помогает наличие в компании интересных стратегических проектов, в которых есть возможность креативить, экспериментировать и даже ошибаться, но при этом получать признание и материальное вознаграждение, формируя свою историю успеха. Но для таких проектов больше подходят крупные компании, ведь у маленьких нет" всегда есть возможность формировать кадровый резерв", – добавила Калюжная.

В свою очередь в McDonald's каждый может выбирать план развития самостоятельно и формировать обучающую программу в соответствии с собственными карьерными планами и предпочтениями. Компания использует различные возможности для развития:

Leadership Development program .

. Учебные лидерские программы в Университете Гамбурга.

Внутренняя система онлайн обучения и т.д.

Руководители компании активно вовлечены в развитие подчиненных и ежегодно проводят карьерные беседы для определения мотивации и возможностей развития на будущие роли. А культура регулярной обратной связи помогает быстро вознаграждать лучшие достижения. Однако в компании не заставляют учиться, а создают условия, при которых люди сами стремятся узнавать новое и усовершенствоваться. Курсы по менеджменту, развитию профессиональных навыков и лидерских качеств разработаны для работников ресторанов и офисов.

Для развития и поддержания талантов также создается безбарьерная среда. Еще до полномасштабного вторжения компания приступила к проекту по преодолению барьера в общении людей с нарушением слуха с коллегами и клиентами.

"В McDonald's в Украине работает более 200 работников с нарушениями слуха, и для нас крайне важно, чтобы обучение было приспособлено и для их нужд и помогало на пути их роста, чтобы люди с нарушением слуха имели больше возможностей для карьерного развития", - рассказали в компании.

В Boosta функционирует программа внутреннего кадрового резерва под названием Talent Pool, говорит Performance and Development Lead Сельвина Ахундова. Это база, содержащая информацию о каждом кандидате, его навыках, о том, как хорошо он соответствует корпоративной культуре и какие потенциальные позиции может занимать.

Кроме того, в Talent Pool также попадают специалисты, которые могут стать руководителями. В таком случае вместо тестового задания и менторинга их ждет внутренняя программа менеджерской подготовки, состоящая из обучения качественному управлению персоналом, коучинговых сессий и реализации собственного проекта.