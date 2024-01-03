6 миллионов украинцев привлечены в развитие цифровых навыков, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации отчиталось, что в программу цифровой грамотности привлечены 6 млн Украинцев. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Согласно сообщению, в 2019 году Министерство цифровой трансформации Украины определило одной из стратегических целей привлечения 6 миллионов граждан к программам цифровой грамотности. Ожидаемый результат — улучшение цифровых навыков украинцев и увеличение применения онлайн инструментов как для работы, так и для личного развития.

Во время Diia Summit 2023 Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что цель привлечь к программе 6 млн украинцев достигнута. Согласно результату социологического исследования, почти 60% украинцев обладают базовыми и продвинутыми цифровыми навыками — за четыре года их доля увеличилась на 12,6% и теперь достигает показателей стран ЕС (53,84% населения ЕС по состоянию на 2021 год).

"Действие. Образование стало нашей точкой входа в систему образования. В этом году мы достигли цели — привлечь 6 млн человек к программам по цифровой грамотности. Параллельно начали комплексно заниматься трансформацией образования в каждом звене — от детских садов до ЗВО. В то же время продолжаем развивать проект Действие". Образование. Это пример того, как можно реагировать на вызовы. В 2023 году платформа тоже прошла новый эволюционный этап и трансформацию. Теперь проект не только о цифровых навыках, но и новых знаниях, которые помогут сделать шаг навстречу новой профессии", - сказал Федоров. .

В 2023 году Минцифры запустило обновленную платформу Дія.Образование, где, кроме контента о цифровой грамотности, появились 83 новых образовательных сериала и 56 симуляторов об актуальных профессиях — их можно быстро овладеть и получить сертификат, который прилагается к резюме. Кроме этого, Дія.Освіта предлагает пройти профориентационный тест и сдать персонализированную траекторию обучения. Весь контент платформы команда готовила с учетом Новой международной Повестки дня обучения взрослых на 2021-2030 годы. Это официальный документ, утвержденный Советом Евросоюза.

В 2023 году украинцы получили 900 000 сертификатов о завершении образовательных сериалов на платформе Дія.Образование. В общей сложности на платформе в этом году зарегистрировалось 550 000 граждан. Команда также подключила к сети цифровых хабов 5 000 пространств на базе библиотек и общественных организаций.

Напомним, по результатам исследования Минцифры в 2023 году 93% взрослого населения страны от 18 до 70 лет обладают цифровыми навыками в целом.