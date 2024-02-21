В поиске человеческого капитала: как трудоустроить иностранца в Украине

С начала большой войны страна почти каждый день сталкивается с новыми вызовами, а некоторые из них лишь усугубляются, в частности, это касается проблемы дефицита кадров. Из-за недостатка персонала бизнесу приходится привлекать все больше женщин к работе, а некоторые предприниматели все чаще рассматривают возможность трудоустройства иностранцев. В то же время власти и эксперты рассматривают возможности, как вернуть украинцев домой. Какая ситуация на рынке труда Украины и как украинским работодателям трудоустроить иностранцев – рассказывает Delo.ua.

По данным Work.ua , по количеству предложений работы рынок труда восстановился на 93%. Но по-прежнему это восстановление происходит неравномерно. Кроме того, аналитики платформы для поиска работы отметили, что в январе соискатели обновили или создали на сайте 350 858 резюме. Среди них 60% женщин и 40% мужчин. Если сравнить с предыдущими месяцами доля женщин на рынке труда увеличилась, а в распределении соискателей по возрасту и опыту работы существенных изменений не произошло.

Собеседники Delo.ua из отрасли ритейла рассказали, что дефицит кадров, особенно в отношении мужчин, привел к гендерным изменениям в некоторых компаниях. Из-за имеющейся проблемы с нехваткой персонала бизнеса приходится привлекать все больше женщин к работе на складах, в логистике, водителями. Для этого ритейл использует новые подходы в организации работы. Например, ведут диалог с поставщиками по уменьшению размеров и веса упаковок товаров.

В то же время острая нехватка персонала побуждает переосмыслить операционные процессы и провести их оптимизацию. Например, бизнес активно развивает направления самообслуживания в магазинах и совершенствует всю логистическую цепочку движения товаров от производителя к клиенту.

Острый дефицит кадров наблюдается не только в ритейл-сфере, в частности, в агро, промышленности, медицине, сфере услуг и т.д. Однако труднее всего находить специалистов рабочих профессий и медиков.

Где искать людей для работы в Украине

Партнер международной консалтинговой компании Civitta Дмитрий Ливч в ходе RAU HR Conference оценил последствия полномасштабного вторжения на экономику Украины. По его словам, для обеспечения ежегодного среднего роста ВВП на 7% к 2033 году страна должна дополнительно привлечь около 4,5 млн. человек. Основные усилия следует приложить для возвращения выехавших за границу, а также привлечения украинской диаспоры, в том числе как источника нового опыта.

Ранее в Центре экономической стратегии предлагали ряд рекомендаций по возвращению украинских беженцев из-за границы в Украину, в частности:

сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны;

быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;

оказание помощи людям из пострадавших и оккупированных регионов во время восстановления;

развитие государственно-частного партнерства;

увеличении ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства;

упрощении реинтеграции детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские ВУЗы;

открытии рынка труда ЕС для украинцев после войны.

В свою очередь, в Минэкономики выделили четыре фактора, которые могут повлиять на решение украинцев вернуться домой, в частности:

безопасность;

возможность быть трудоустроенным или начать собственный бизнес;

возможность обучения;

обеспечение жильем.

В то же время, МВФ ожидает, что если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн уехавших в страны ЕС украинцев не вернутся домой даже после завершения боевых действий. Однако некоторые эксперты считают, что поступление инвестиций в страну и создание новых предприятий, которые будут предлагать высокий уровень зарплат, вероятно, со временем стимулируют трудовых мигрантов из других стран приезжать в Украину для работы.

Как украинскому бизнесу трудоустроить иностранца

Некоторые предприниматели из-за имеющегося дефицита кадров уже сейчас пытаются трудоустроить иностранцев. Delo.ua обратилось к адвокату юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Олегу Кулику, чтобы он напомнил украинским предпринимателям, как в Украине нанимать иностранцев.

Delo.ua обратилось к адвокату юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Олегу Кулику, чтобы он сделал разъяснение для предпринимателей, как в Украине нанимать иностранцев.

Трудоустройство иностранцев – тема не нова, однако и в условиях военного положения у бизнеса и иностранных граждан не могут не возникать вопросы по оформлению продолжения пребывания/труда в Украине, оформлению постоянного проживания в Украине "с нуля", получению или продлению разрешений на применение труда иностранцев в Украине и т.д. Олег Кулик адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Есть случаи, когда именно иностранные граждане являются руководителями украинских юридических лиц, в которых участником или акционером является иностранный бизнес. Есть иностранцы, которые и после полномасштабного вторжения России зарегистрировали новые украинские бизнесы - "дочки" своих компаний в Украине - и в дальнейшем трудоустроили в них, в частности, своих сограждан.

Соответственно, вопрос оформления легального пребывания и/или применения труда иностранцев в Украине не теряет своей актуальности, претерпевает законодательные изменения во время военного положения.

По словам Кулика, первый вопрос, который обычно задает иностранец или его потенциальный работодатель, – это требования к уровню заработной платы в Украине. Адвокат подтвердил, что требования к высокому уровню зарплат иностранцев были отменены. Именно во время военного положения, в 2022 году, соответствующее изменение в законодательство вступило в силу. Следовательно, для иностранцев установлены аналогичные гражданам Украины требования к уровню заработной платы.

Это Кодекс законов о труде, законы "О занятости населения", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", а также некоторые подзаконные акты. В определенных ситуациях требуют внимания положения законов "Об образовании", "О иммиграции" и других. Основные акты законодательства, касающиеся вопроса трудоустройства иностранцев (Приховати)

Если иностранец получил вид на постоянное проживание в Украине, то работодателю не нужно получать разрешение на трудоустройство такого иностранца. Законом определено более десяти и других категорий иностранцев, которым не требуется разрешение на трудоустройство, как, например, лица, имеющие статус беженца и нуждающиеся в дополнительной защите и т.д.

В других случаях работодателю следует получить разрешение на применение труда иностранца. Орган, выдающий такие разрешения, – центр занятости, в который пакет документов должен подать именно работодатель или его полномочный представитель, например, по доверенности. С самого иностранца тоже понадобятся документы, как, например, копия паспорта, фото и т.д. А если у иностранца нет РНОКПП, то до обращения работодателя в центр занятости, нужно будет получить карточку налогоплательщика в налоговой службе (можно по доверенности от иностранца).

Стоимость разрешения на трудоустройство привязана к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц и зависит от срока его действия. Например, в 2024 году для разрешений, выдаваемых сроком до шести месяцев включительно, – это три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 9084 грн., для разрешений сроком от шести месяцев до одного года включительно – пять таких прожиточных минимумов, то есть плата государству за разрешение составит 15 140 грн.

После получения разрешения работодатель обязан заключить с иностранцем трудовой договор (контракт) и обязательно предоставить его копию в центр занятости, в противном случае разрешение будет отменено.

Иностранцы могут работать по совместительству. Сколько работодателей – столько разрешений должно быть у иностранца.

Законодательством установлены ограничения на трудоустройство некоторых иностранцев, говорит адвокат. Например, выдача и продление разрешения на применение труда граждан РФ, Республики Беларусь, а также других государств, признанных представляющими угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и демократическому конституционному строю и другим национальным интересам Украины, осуществляются по согласованию с региональными органами СБУ.

Дополнительно следует обратить внимание, что иностранцы и лица без гражданства не могут назначаться на отдельные должности или заниматься определенной трудовой деятельностью, если в соответствии с законодательством Украины назначение на эти должности или занятие такой деятельностью связано с принадлежностью к гражданству Украины.

Как правило, каждый случай, связанный с легализацией пребывания иностранца в Украине, получением для иностранца разрешения на трудоустройство и т.п. имеет свои нюансы. Например, в Украине есть юридические лица, работниками которых являются иностранцы, однако в силу своей деятельности они чаще бывают за рубежом, чем в Украине, хотя действительно работают в украинской компании (как правило, это руководители). Олег Кулик адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

По словам Кулика, для таких иностранцев не нужно получать вид на постоянное проживание в Украине, достаточно получить разрешение на трудоустройство.

Он отметил, что также следует учитывать и многие другие нюансы, однако в целом оформить пребывание и/или трудоустройство иностранца в Украине не будет сложным, если спланировать этот процесс, правильно оформить документы, вовремя их подать.