Предприниматели могут открыть счет в Приватбанке онлайн через "Дія.Подпись"

Приватбанк предоставил возможность украинским предпринимателям, которые открывают свой счет ФЛП через сайт банка, сделать это за несколько шагов как с помощью Smart ID и КЭП Приватбанка, так и через “Дія. Подпись”.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что подключение сервиса "Дія.подпись" значительно упрощает открытие счетов ФЛП для предпринимателей, ранее не являвшихся клиентами банка или ранее не имевших электронной подписи от Приватбанка.

Как открыть счет?

Чтобы открыть новый счет в Приватбанке на сайте банка, предпринимателям нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не больше 5 минут.

Ежемесячно новые счета в Приватбанке открывают почти 20 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банка, а после старта сервиса каждый пятый предприниматель при открытии нового счета пользуется именно "Дія. Подпись".

Согласно исследованиям компании CBR, проведенным в 2023 году, 45% юридических лиц и 61% предпринимателей называют Приватбанк основным банком для своего бизнеса.

Напомним, Приватбанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты Приватбанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.