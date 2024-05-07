Меньше отделений – больше онлайна: как банки сменили работу за более 2 лет войны

Банковский сектор в Украине постепенно адаптируется к вызовам военного времени. Количество банковских отделений впервые за два года перестало сокращаться, однако все больше клиентов уходит в онлайн.

По данным НБУ, только сейчас прекратилось сокращение банковских отделений. А наибольшее количество отделений с начала полномасштабной войны сократили во ІІ и ІІІ кварталах 2022 года – 525 и 473 соответственно . За 2022 год всего закрылось 1349 отделений. За последние пять кварталов (с начала 2023 года) общее сокращение сети составило лишь 228 отделений .

5108 банковских отделений работает в апреле 2024 года

Для сравнения, на начало 2023 таких отделений было 5336, на начало 2022 - 6685, а в 2021 - 7134

В Нацбанке отмечают, что сокращение количества отделений не приводит к снижению финансовой активности клиентов, в частности, количество счетов и остатки средств на них постоянно растут. В значительной степени это происходит благодаря эволюционному развитию дистанционного обслуживания.

Сокращают ли банки отделение

В Сбербанке говорят, что сокращения количества отделений во время полномасштабной войны у них практически не было, но они потеряли те учреждения, которые остались на временно оккупированных территориях.

"Мы возвращаемся к деоккупированным территориям, как только это позволяет ситуация безопасности. Ощадбанк - единственный украинский банк, который имеет в своем арсенале мобильные отделения "на колесах", которые предоставляют услуги на тех территориях, где не работает ни один другой банк", - говорят в пресс-службе банка.

По статистике НБУ, по состоянию на апрель 2024 года в Сбербанке насчитывается 1181 отделение, а на начало 2022 года их было 1602 . Количество отделений ПриватБанка сократилось до 1127 с 1497 в 2022 году. У Райффайзен Банка в 2022 году было 392 отделения, а сейчас их 332.

Юлия Мороз, директор департамента каналов продаж и дистрибуции Райффайзен Банка, говорит, что в течение 2023-2024 года банк открыл 20 отделений в новом формате.

"На входе в каждое отделение наших клиентов встречает велкам-менеджер, который оперативно выясняет потребность клиента и направляет его в одну из вышеуказанных зон обслуживания. На сегодня уже есть 55 отделений, в которых внедрена новая сервисная модель", - говорит Мороз.

Что выбирают клиенты: оффлайн или онлайн

По данным НБУ, продолжает расти количество клиентов, предпочитающих дистанционное обслуживание. К концу 2021 года 78% субъектов хозяйствования и 63,8% физических лиц (2,3 млн и 44,2 млн клиентов соответственно) обслуживались дистанционно, а по итогам 2023 года - 89,2% субъектов хозяйствования и 79, 5% физических лиц (2,9 млн. и 62,3 млн. клиентов соответственно).

В пресс-службе Сбербанка говорят, что пандемия и полномасштабная война привели к тому, что в онлайн перешли практически все продукты банка. Розничные клиенты в мобильном приложении могут получить перевод, обменять валюту, открыть депозит и т.д.

"И даже если мы говорим о таком сложном банковском продукте, как ипотека, и там все более важную роль играет диджитал. К примеру, заявки на участие в популярной льготной ипотечной программе есть Обитель подаются через портал Действие", - пояснили в пресс-службе.

Также дистанционно обслуживают микро, малый и средний бизнес через платформу СберБизнес, где можно подать кредитную заявку и получить предварительный ответ в течение 24 часов без посещения отделения банка. После введения этого сервиса входящий поток кредитных заявок в Сбербанк увеличился на 25%.

Для оформления автокредитов и ипотеки, получения банковских карт клиенты по-прежнему посещают отделения. Также часто офлайн-консультации нуждаются в наших клиентах премиум-сегмента. Прессслужба Сбербанка

Юлия Мороз говорит, что их банк также позволяет получить все больше продуктов онлайн в приложении.

"Еще летом 2022 года банк одним из первых мигрировал в облако, обеспечив максимальную стабильность бизнес-процессов, безопасность транзакций и 100%-ную гарантию сохранения средств наших клиентов", - пояснила Мороз.

Как работают банки во время блекаутов

Андрей Гуляев, начальник управления организации сети ПУМБ, рассказывает, что их банк является одним из участников инициативы Национального банка – Power Banking. Эта инициатива объединяет сеть отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации при массовых отключениях энергоснабжения.

"89 отделений ПУМБ являются дежурными по этой программе, в которых можно получить весь перечень банковских услуг, в том числе во время блекаутов. При этом большинство отделений ПУМБ подключены к бесперебойным источникам питания и стабильным каналам связи", - пояснил Гуляев.

Юлия Мороз говорит, что Райффайзен Банк также является частью вышеупомянутой программы. И сейчас 234 их отделения (78%) имеют источники альтернативного питания на случай блекаутов – это либо мощные EcoFlow, либо бензиновые генераторы, позволяющие обеспечивать энергоснабжение при перебоях с энергоснабжением.

"150 из вышеуказанных 234 отделений имеют статус "очередных" в системе Power Banking, а значит, будут работать при любых условиях во время самых тяжелых блекаутов, как это было во время тяжелой зимы 2022-2023 гг. Тогда мы не только поддерживали наших клиентов, обеспечивая непрерывное предоставление банковских услуг (особенно важно было снятие наличных), но и помогали заряжать устройства и предоставляли бесплатный доступ к Wi-Fi в наших отделениях», – говорит Мороз.

Как работают банки во время тревог

Андрей Гуляев отметил, что у них нет сокращения рабочего, потому что они должны постоянно предоставлять услуги населению. Единственное, что во время воздушных тревог отделения не работают, а все сотрудники и клиенты устремляются в защищенные места для их безопасности.

Сергей Мамедов, председатель правления ГЛОБУС Банка, говорит, что в банках, расположенных в Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и Сумах в марте количество офлайн-обращений в банковские отделения сократилось в среднем на 15%, при этом количество онлайн-обращений через банковский Приложение увеличилось в среднем на 25% (здесь учтены обращения как действительных клиентов, так и тех, кто впервые установил приложение на смартфон).

"Кроме того, рабочее время отделений, соблюдая общие требования к безопасности граждан (например, в случае воздушной тревоги), уменьшилось в среднем на 1,5 часа", – говорит Мамедов.