Меньше клиентов и сокращенный рабочий день – банкир рассказал, как массированные ракетные атаки влияют на работу банков

Из-за массированных ракетных обстрелов есть трудности в работе банковских отделений, особенно в тех городах, которые потерпели наибольшие поражения и где были введены временные отключения энергоснабжения, в частности в Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье и других.

Об этом говорит Сергей Мамедов, глава правления ГЛОБУС Банка. Он отметил, что проблемы с энергоснабжением, вызванные ракетным террором, следует воспринимать как временные, ведь более 2/3 всех банковских отделений присоединены к системе Power Banking, которая предусматривает бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к интернету, осуществление необходимых банковских операций, усиленную киберзащиту от хакерского вмешательства, всеобщее безопасное пребывание граждан в отделении и т.д.

"Сейчас большинство банковских операций можно осуществлять дистанционно через банковские приложения: от простейших переводов до оформления рассрочки, открытия депозита, банковской карты, перечисления средств на карточки зарубежных банков с минимальной комиссией, получения кредита и т.д.", - говорит Мамедов.

Эксперт добавил, что в марте в упомянутых городах количество офлайн-обращений в банковские отделения сократилось в среднем на 15% , при этом количество онлайн-обращений через банковское приложение увеличилось в среднем на 25% . Кроме того, рабочее время отделений, соблюдая общие требования к безопасности граждан (например, в случае воздушной тревоги), уменьшилось в среднем на 1,5 часа.

Относительно угрозы массового оттока клиентов из-за обострения на фронте и возможного повторного наступления агрессора, а также о связанной с этим неуверенности граждан в стабильности национальной валюты, Сергей Мамедов отметил, что по состоянию на середину апреля потенциальные риски для украинской банковской системы достаточно контролируемы.

"Однако спровоцировать отток клиентов или сворачивание банковского кредитования и депозитных программ может быть риском недополучения крайне необходимой для госбюджета макрофинансовой помощи, в частности от США", — подчеркнул специалист.

10,1 млрд долларов получила Украину внешней помощи за 2024 год

Помощь, которую уже получила Украина в этом году, полностью покрывает 3-месячную потребность (с января по март включительно) во внешнем финансировании. В то же время, Украина ожидает мощный пакет от США — более 61 млрд дол., из которых 9,6 млрд дол. будет направлена на экономическую поддержку.

"Без этой помощи украинскому правительству придется привлекать деньги от новых-старых "доноров" или же, например, сократить годовые расходы госбюджета на более 380 млрд грн (13,4% от общей расходной части), что крайне нежелательно в условиях войны", – акцентировал банкир.