Підприємці можуть відкрити рахунок в Приватбанку онлайн через "Дія.Підпис"

Приватбанк надав можливість українським підприємцям, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, зробити це декілька кроків як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через “Дія.Підпис”.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що підключення сервісу "Дія.підпис" значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які раніше не були клієнтами банку або раніше не мали електронного підпису від Приватбанку.

Як відкрити рахунок?

Щоб відкрити новий рахунок у ПриватБанку на сайті банку, підприємцям треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.

Щомісяця нові рахунки в Приватбанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п'ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме "Дія.Підпис".

За дослідженнями компанії CBR, проведеними у 2023 році, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають Приватбанк основним банком для свого бізнесу.

Нагадаємо, Приватбанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.