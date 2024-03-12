Приватбанк запустив миттєве відкриття рахунку для ІТ-підприємців

Приватбанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що спеціальна програма обслуговування ІТ ФОП Приватбанку окрім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, включає спеціальний пільговий тариф “ІТ-експерт”, безкоштовний валютообмін і цілодобовий продаж валюти, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

Які бонуси для ІТ-підприємців

Як повідомляють у Приватбанку, тарифи на перерахування коштів на особисту картку становить не більше 50 грн та діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії.

Також для підприємців ІТ-галузі діє спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично.

Крім того, фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

"Керувати фінансами ІТ підприємці можуть як через сайт і додаток “Приват24 для бізнесу”, так і через меню “Бізнес” звичайного Приват24", - наголошують в фінустанові.

Там звертають увагу, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП.

Як повідомляється, на сьогодні кожний девʼятий з понад 1,3 мільйона ФОП та корпоративних клієнтів ПриватБанку працює в сфері ІТ.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.