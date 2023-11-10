Приватбанк відкрив можливість отримувати дані про обтяження рухомого майна для бізнесу

Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаний "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як зауважив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв, відтепер можливо безкоштовно отримувати дані про стан обтяження рухомого майна в державному реєстрі ДРОРМ.

За його словами, сервіс "Досьє ділової репутації", який Приватбанк запустив для бізнесу у серпні 2023 року, стає все більш популярним серед клієнтів - на сьогодні користувачами сервісу є понад 30 тисяч юросіб та підприємців.

Як перевірити інформацію

Перевірити інформацію про стан обтяження рухомого майна своєї компанії чи партнерів по бізнесу можна у мобільному додатку (меню "Послуги" - "Досьє ділової репутації") та веб версії "Приват24 для бізнесу" (меню "Партнери" - "Досьє ділової репутації").

Державний реєстр обтяжень рухомого майна містить інформацію щодо обтяжень рухомого майна, зокрема майна, що виступає заставою за договором, або арештованого у виконавчому провадженні чи податковою службою.

"Сервіс "Досьє ділової репутації" дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу, оцінити та звести фінансові ризики співпраці з контрагентами до мінімуму", - підкреслив Заіграєв.

Він додав, що також клієнти Приватбанку можуть онлайн моніторити зміни за своїми компаніями та контрагентами.

"Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації" натисніть кнопку "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Далі натисніть кнопку "Додати компанію", введіть ЄДРПОУ або ІПН і натисніть "Додати". Мониторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів - безкоштовний", - розповіли в Приватбанку.

Нагадаємо, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися також можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.