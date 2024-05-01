Минулої доби ворог обстріляв 10 областей: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння були атаковані 121 населений пункт та 138 об'єктів інфраструктури.

На Харківщині обстрілів зазнали 15 населених пунктів

Вчора ворог обстріляв Харків КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли.

У Вовчанську відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор. У селі Веселе Харківського району було влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі.

По Запорізькій області окупанти вдарили 383 рази

Впродовж доби окупанти 383 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів. Ворог завдав авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці, повідомили в ОВА.

Фото: ОВА

136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині пошкоджено приватні будинки

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Інженерне, Новотягинка, Придніпровське, Велетенське, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Дудчани та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у стільникову вежу та магазин. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог тричі обстріляв Нікополь

Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град". Постраждала 82-річна жінка. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, повідомили в ОВА.

Ворог тричі обстріляв Нікополь. Фото: ОВА Ворог тричі обстріляв Нікополь. Фото: ОВА Ворог тричі обстріляв Нікополь. Фото: ОВА Ворог тричі обстріляв Нікополь. Фото: ОВА Ворог тричі обстріляв Нікополь. Фото: ОВА

Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач. Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються.

У Миколаївській області під обстрілами були дві громади

У Миколаївському районі 30 квітня під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у с. Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння, повідомив голова області Віталій Кім.

Двічі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Крім того, уночі ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині було 30 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів, інформують в ОВА. Обстрілів зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.