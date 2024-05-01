За прошедшие сутки враг обстрелял 10 областей: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения были атакованы 121 населенный пункт и 138 объектов инфраструктуры.

На Харьковщине под обстрелами были 15 населенных пунктов

Вчера враг обстрелял Харьков КАБами. Повреждены здание учреждения, гаражи, автомобили, помещения железной дороги, железнодорожная станция. Пострадали 10 гражданских людей. Погиб 26-летний мужчина, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Веселому, Харькову, Волчанску, Синьковке, Петропавловке, Подоле.

В Волчанске произошел обстрел КАБ. Повреждены помещения предприятия, автобус, два автомобиля, погрузчик, трактор. В селе Веселое Харьковского района было попадание из РСЗО в дачный кооператив, горело два здания.

По Запорожской области оккупанты ударили 383 раза

В течение суток оккупанты 383 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населённых пунктов. Враг нанес авиационные удары по Роботиному и Малой Токмачке, сообщили в ОВА.

Фото: ОВА

136 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 13 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 232 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области повреждены частные дома

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомис, Инженерное, Новотягинка, Приднепровское, Огромное, Тягинка, Николаевка, Ольга, Новоалександровка, Львов, Дудчаны и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в сотовую башню и магазин. Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

Враг трижды обстрелял Никополь

Вечером враг трижды обстрелял Никополь. Применил не только тяжелую артиллерию, но и РСЗО "Град". Пострадала 82-летняя женщина. Повреждены админздание, детсад, заправка, сообщили в ОВА.

Изуродованы 7 многоэтажек. А еще – двухэтажный дом. Задело линию электропередач. Обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются.

В Николаевской области под обстрелами находились две общины

В Николаевском районе 30 апреля под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. В результате в с. Дмитровка была повреждена сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и забор частного домовладения, сообщил председатель области Виталий Ким.

Дважды враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Кроме того, ночью враг повторно совершил артиллерийский обстрел Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области было 30 взрывов

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов, передают в ОВА. Обстрелы потерпели Шалыгинская, Эсманьская и Середино-Будская общины.