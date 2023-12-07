Приватбанк обслуговуватиме нові зарплатні проєкти для бізнесу без комісії протягом року

Державний Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

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Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що в рамках пропозиції підприємці та компанії, які будуть виплачувати зарплату на картки Приватбанку, отримують нульовий тариф на розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом

“На сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату через Приватбанк, адже сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу, - відзначив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв.

Він додав, що за умов військового стану використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей.

За словами Заіграєва, безкоштовне розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом отримують всі бізнес клієнти, які підключать зарплатний проект у ПриватБанку з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті банку.

Нагадаємо, Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаний "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Також українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.