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В "Приват 24 для бизнеса" запустили услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не пропустить сроки представления налоговой отчетности.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что новая услуга теперь доступна в разделе "Электронная отчетность" в вебверсии " Приват24 для бизнеса ".
Она поможет клиентам автоматически заполнить календарь налоговых отчетов с учетом истории отчетов и данных налоговой службы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Как это работает?
При входе в меню "Учет и отчеты – Электронная отчетность" автоматически включается помощник, который поможет настроить "Календарь отчетов" на основе принятых отчетов и данных из налоговой.
Новая функция "Приват24 для бизнеса" позволяет клиентам:
- Отправить запрос в налоговую, чтобы загрузить данные для календаря.
- Убрать отчеты, о которых не нужно напоминать.
- Добавить любой отчет, а термин в "Календаре отчетов" проставится автоматически.
Также в сервисе "Электронная отчетность" можно сразу уплатить налоги на основе принятого отчета "Налоговая декларация плательщика единого налога третьей группы" и вести "Книгу учета поступлений и расходов", "Финансовую отчетность" и многое другое.
Какие еще услуги доступны в "Приват 24 для бизнеса"
Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения.
Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.
Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".
Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.