У пошуку людського капіталу: як працевлаштувати іноземців в Україні

Від початку великої війни країна майже кожен день стикається з новими викликами, а деякі з них лише поглиблюються, зокрема це стосується проблеми дефіциту кадрів. Наразі через нестачу персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи, а деякі підприємці все частіше розглядають можливість працевлаштування іноземців. Водночас, влада та експерти розглядають можливості, як повернути українців додому. Яка ситуація на ринку праці України і як українським роботодавцям працевлаштувати іноземців - розповідає Delo.ua.

За даними Work.ua наразі за кількістю пропозицій роботи ринок праці відновився на 93%. Але, як і раніше, це відновлення відбувається нерівномірно. Крім того, аналітики платформи для пошуку роботи зазначили, що у січні шукачі оновили або створили на сайті 350 858 резюме. Серед них 60% жінок та 40% чоловіків. Якщо порівняти з попередніми місяцями, частка жінок на ринку праці збільшилася, а у розподілі шукачів за віком і досвідом роботи суттєвих змін не відбулося.

Співрозмовники Delo.ua із галузі ритейлу розповіли, що дефіцит кадрів, особливо щодо чоловіків, призвів до гендерних змін в деяких компаніях. Через наявну проблему з нестачею персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи на складах, в логістиці, водіями. Для цього ритейл використовує нові підходи в організації роботи. Наприклад, ведуть діалог з постачальниками щодо зменшення розмірів та ваги пакувань товарів.

Водночас, гостра нестача персоналу спонукає переосмислити операційні процеси та провести їхню оптимізацію. Для прикладу, бізнес активно розвиває напрямки самообслуговування в магазинах та вдосконалюють весь логістичний ланцюжок руху товарів від виробника до клієнта.

Гострий дефіцит кадрів спостерігається не тільки у ритейл-сфері, зокрема у агро, промисловості, медицині, сфері послуг тощо. Однак найважче знаходити фахівців робітничих професій і медиків.

Де шукати людей для роботи в Україні

Партнер міжнародної консалтингової компанії Civitta Дмитро Ливч під час RAU HR Conference оцінив наслідки повномасштабного вторгнення на економіку України. За його словами, для забезпечення щорічного середнього зростання ВВП на 7% до 2033 року країна має додатково залучити близько 4,5 млн осіб. Основні зусилля варто прикласти для повернення тих, хто виїхав за кордон, а також залучення української діаспори, в тому числі як джерела нового досвіду.

Раніше у Центрі економічної стратегії пропонували ряд рекомендацій для повернення українських біженців з-за кордону в Україну, зокрема:

співпраця з країнами ЄС щодо повернення українців після війни;

швидка післявоєнна відбудова постраждалих регіонів;

надання допомоги людям із постраждалих та окупованих регіонів на час відбудови;

розвиток державно-приватного партнерства;

збільшенні ресурсів на комунікацію зі співвітчизниками за кордоном через дипломатичні представництва;

спрощенні реінтеграції дітей до навчання в українських школах та вступу українських випускників іноземних шкіл до українських ВНЗ;

відкритті ринку праці ЄС для українців після війни.

В свою чергу, у Мінекономіки виділили чотири фактори, які можуть вплинути на рішення українців повернутись додому, зокрема це:

безпека;

можливість бути працевлаштованим або започаткувати власний бізнес;

можливість навчання;

забезпечення житлом.

Водночас, МВФ очікує, що якщо війна в Україні продовжуватиметься до кінця 2024 року, близько 2 млн українців, які виїхали до країн ЄС, не повернуться додому навіть після завершення бойових дій. Однак деякі експерти вважають, що надходження інвестицій в країну та створення нових підприємств, які пропонуватимуть високий рівень зарплат, то ймовірно, з часом це стимулює трудових мігрантів з інших країн приїздити до України для роботи.

Як українському бізнесу працевлаштувати іноземця

Деякі підприємці через наявний дефіцит кадрів вже зараз намагаються працевлаштувати іноземців. Delo.ua звернулося до адвоката юридичної фірми "Ільяшев та Партнери" Олега Кулика, щоб він нагадав українським підприємцям, як в Україні наймати іноземців.

Працевлаштування іноземців – тема не нова, проте й в умовах воєнного стану у бізнесу та іноземних громадян не можуть не виникати запитання щодо оформлення продовження перебування або праці в Україні, оформлення постійного проживання в Україні "з нуля", отримання чи продовження дозволів на застосування праці іноземців в Україні тощо. Олег Кулик адвокат ЮФ "Ільяшев та Партнери"

Трапляються випадки, коли саме іноземні громадяни є керівниками українських юридичних осіб, в яких учасником або акціонером є іноземний бізнес. Є іноземці, які й після повномасштабного вторгнення Росії зареєстрували нові українські бізнеси – "доньки" своїх компаній в Україні, – та в подальшому працевлаштували в них, зокрема, своїх співгромадян.

Відповідно, питання оформлення легального перебування та/або застосування праці іноземців в Україні не втрачає своєї актуальності, зазнає законодавчих змін під час воєнного стану.

За словами Кулика, перше запитання, яке зазвичай ставить іноземець або його потенційний роботодавець, – це вимоги до рівня заробітної плати в Україні. Адвокат підтвердив, що вимоги до високого рівня зарплат іноземців були скасовані. Саме під час воєнного стану, у 2022 році, відповідна зміна до законодавства вступила в силу. Отже, наразі для іноземців установлено аналогічні до громадян України вимоги до рівня заробітної плати.

Це Кодекс законів про працю, закони "Про зайнятість населення", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", а також деякі підзаконні акти. У певних ситуаціях потребують уваги положення законів Про освіту», "Про імміграцію" та інших. Основні акти законодавства, що стосуються питання працевлаштування іноземців (Приховати)

Якщо іноземець отримав посвідку на постійне проживання в Україні, то роботодавцю не треба отримувати дозвіл на працевлаштування такого іноземця. Законом визначено більше десяти й інших категорій іноземців, яким не потрібний дозвіл на працевлаштування, як, наприклад, особи, які мають статус біженця та які потребують додаткового захисту тощо.

У інших випадках роботодавцю потрібно отримати дозвіл на застосування праці іноземця. Орган, що видає такі дозволи, – центр зайнятості, до якого пакет документів має подати саме роботодавець або його повноважний представник, наприклад, за довіреністю. Від самого іноземця теж знадобляться документи, як наприклад, копія паспорта, фото тощо. А якщо іноземець не має РНОКПП, то до звернення роботодавця в центр зайнятості, потрібно буде отримати картку платника податків у податковій службі (можна за довіреністю від іноземця).

Вартість дозволу на працевлаштування прив’язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і залежить від строку його дії. Наприклад, у 2024 році для дозволів, що видаються на строк до шести місяців включно, – це три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, тобто 9084 грн., для дозволів на строк від шести місяців до одного року включно – п’ять таких прожиткових мінімумів, тобто плата державі за дозвіл становитиме 15140 грн.

Після отримання дозволу роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем трудовий договір (контракт) і обов’язково надати його копію в центр зайнятості, інакше дозвіл буде скасовано.

Іноземці можуть працювати за сумісництвом. Скільки роботодавців – стільки дозволів має бути у іноземця.

Законодавством установлені обмеження на працевлаштування деяких іноземців, каже адвокат. Наприклад, видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян РФ, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами СБУ.

Додатково, слід звернути увагу, що іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов’язане з належністю до громадянства України.

Як правило, кожний випадок, пов’язаний з легалізацією перебування іноземця в Україні, отриманням для іноземця дозволу на працевлаштування тощо, має свої нюанси. Наприклад, в Україні є юридичні особи, працівниками яких є іноземці, проте в силу своєї діяльності вони частіше бувають за кордоном, ніж в Україні, хоча й дійсно працюють в українській компанії (як правило, це керівники). Олег Кулик адвокат ЮФ "Ільяшев та Партнери"

За словами Кулика, для таких іноземців непотрібно отримувати посвідку на постійне проживання в Україні, достатньо отримати дозвіл на працевлаштування.

Він зауважив, що також варто враховувати й багато інших нюансів, проте загалом оформити перебування та/або працевлаштування іноземця в Україні не буде складним, якщо спланувати цей процес, правильно оформити документи, вчасно їх подати.