На ринку праці продовжується бум вакансій: де пропонують найбільші зарплати

У жовтні на ринку праці продовжується пожвавлення. Шукачам пропонують понад 117 000 вакансій та збільшення зарплати на 5%. Розмір середньої зарплати збільшився на 5% до 22 500 грн.

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Про це повідомляє пресслужба сайту з пошуку роботи Work.ua.

Понад 117 000 вакансій

Статистика свідчить, що у жовтні всі ключові показники — кількість шукачів на Work.ua, кількість відгуків, конкуренція — були практично на найвищому за 2024 рік рівні.

"У жовтні роботодавці розмістили 117 553 пропозиції роботи. Це лише на 130 вакансій менше, ніж у вересні. Зараз ринок праці переживає пік ділової активності, що відповідає сезонним тенденціям", - коментують аналітики.

Вони додають, що побільшало роботи на Сумщині (+3%), Чернігівщині (+3%), Харківщині (+1%). Примітно, що ці області є прикордонними. Серед областей-лідерів мінімально побільшало роботи на Харківщині та Київщині (+0,3%).

Ринок праці потребує людей робітничих професій

За даними аналітиків, найпопулярнішими на ринку залишається категорія "Робочі спеціальності, виробництво", яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня).

Натомість "Сфера обслуговування" змістилася на другу сходинку (20 343 вакансій, -4% до вересня).

Десятка найзатребуваніших професій лишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен / бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.

Як наголошують аналітики, створюють найбільше робочих місць компанії з таких сфер діяльності:

"Роздрібна торгівля" — 17 521 пропозиція роботи;

"Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт" — 10 171;

"Готельно-ресторанний бізнес" — 9 868;

"Сили оборони" — 6 983;

"Медицина, охорона здоров’я, аптеки" — 6 503.

Найменше пропозицій роботи на ринку праці створюють компанії з таких сфер:

"Гірнича промисловість" — 284;

"Лісова промисловість, лісообробка" — 274;

"Туризм" — 215;

"Шоу-бізнес, мистецтво, культура" — 163;

"Дизайн" — 40.

На ринку праці побільшало кандидатів пенсійного віку

У жовтні на сайті Work.ua шукали роботу 212 976 кандидатів — на 1% менше, ніж у вересні. Проте в деяких областях шукачів, навпаки, побільшало. Це Кіровоградська, Івано-Франківська, Рівненська, Чернігівська й Одеська області (по +1% у кожній).

Також аналітики фіксують збільшення кількості кандидатів у деяких категоріях, а саме "Фінанси, банк", "Продаж, закупівля", "Краса, фітнес, спорт", "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (по +2%).

У демографічному портреті шукача аналітики відзначають мінімальні зміни. Зокрема проти вересня зменшилася кількість кандидатів віком 18-24 роки (-4%), натомість побільшало неповнолітніх шукачів (+4%) і пенсіонерів (+4%).

Середній дохід українців зріс на 1 000 грн

У жовтні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, збільшився на 5% до 22 500 грн. Ця тенденція спостерігається в усіх областях-лідерах:

Київська — 25 000 грн, (+ 1 050 грн до вересня);

Львівська — 22 500 грн, (+ 1 500 грн);

Дніпропетровська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одеська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харківська — 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Значний вплив на збільшення зарплатної медіани мала категорія "Охорона, безпека". У цій категорії зріст склав 33% (з 45 000 грн до 60 000 грн). Також збільшилися доходи в таких категоріях:

"Сільське господарство, агробізнес" — 24 000 грн, +7% до вересня;

"Будівництво, архітектура" — 27 500 грн, +6%;

"Культура, музика, шоу-бізнес" — 21 500 грн, +6%;

"Логістика, склад, ЗЕД" — 21 000 грн, +5%;

"Медицина, фармацевтика" — 22 500 грн, +5%;

"Робочі спеціальності, виробництво" — 22 500 грн, +5%;

"Фінанси, банк" — 20 000 грн, +4%;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 24 000 грн, +4%.

Зауважимо, кадровий голод сьогодні торкнувся переважної більшості українських компаній. Але найвідчутніше криза зачепила промисловість, виробництво, сектор критичної інфраструктури, транспорту, логістики, будівництва — ті галузі, де затребувані робітничі спеціальності. Детальніше читайте в статті Delo.ua.