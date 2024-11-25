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В Україні працюють понад 100 тисяч агробізнесів: скільки компаній очолюють жінки
В аграрному секторі України зареєстровано понад 84 тисячі юридичних осіб та 35 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Однак лише 6 тисяч компаній та 7,5 тисяч ФОПів займаються переробкою агропродукції — це один із найнижчих показників у галузі.
Про це йдеться у дослідженні "Оцінка ґендерної рівності та соціальної інклюзії в аграрному секторі України" на замовлення USAID АГРО.
Домінуючим напрямом є вирощування зернових та олійних культур, у ньому працює 57 тисяч юридичних осіб та 14 тисяч ФОПів.
Переробка агропродукції залишається малорозвиненою: нею займається лише 7% підприємств та 21% ФОПів.
Частка жінок в агробізнесі
Жінки активно долучаються до аграрної галузі, але їх частка залежить від типу діяльності:
- Жінки очолюють 21% юридичних осіб, що на 1% більше порівняно з 2021 роком.
- Серед ФОПів жінки становлять 27%, демонструючи зростання з 19% у 2021 році.
- У переробці агропродукції частка жінок є значно вищою: вони керують 54% ФОПів та 27% юридичних осіб.
Лише 6% агробізнесів очолюють люди до 29 років, проте 37% працівників галузі — це молодь цього віку.
25% підприємств готові брати на роботу людей з інвалідністю, однак більшість не готові інвестувати в облаштування спеціальних робочих місць.
ТОП-5 послуг, які підприємства хотіли б отримувати за умови достатнього фінансування:
- Аналіз ґрунту (55%).
- Консультації з агрономії (52%).
- Лабораторні послуги (51%).
- Юридичні послуги (45%).
- Навчання для персоналу (42%).
Зазначається, що агробізнес в Україні продовжує розвиватися, але зіштовхується з низкою викликів: низьким рівнем переробки, недостатнім залученням молоді до управління та обмеженими можливостями для людей з інвалідністю.
Додамо, станом на 22 листопада в Україні намолочено 72,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Обмолочено вже 98% прогнозованих площ.