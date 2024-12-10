За неделю аграрии получили на развитие садов и теплиц более 14 млн грн

В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" еще 4 агропредприятия получили 14,4 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года 112 агропроизводителям уже выплачено 477,2 млн грн грантовой помощи.

Сколько помощи получили агропроизводители

По данным Минагро, на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства 320,2 млн грн получили 78 предприятий. На развитие тепличного хозяйства было выплачено 157 млн грн, которые получили 34 предприятия.

Сообщается, что всего с начала действия программы уже выплачено почти 1,18 млрд грн грантовой помощи 254 сельхозпроизводителям. Из них на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства направлено 857,3 млн грн 177 хозяйствам, полностью получившим средства.

На развитие тепличного хозяйства было направлено 342,8 млн грн, которые в полном объеме получили 65 тепличных хозяйств.

Напомним, что в течение года 7 982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".