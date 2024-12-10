Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,06

EUR

43,85

-0,00

Наличный курс:

USD

41,89

41,85

EUR

44,38

44,21

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За неделю аграрии получили на развитие садов и теплиц более 14 млн грн

фруктовый сад
Аграрии получили на развитие садов и теплиц более 14 млн грн

В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" еще 4 агропредприятия получили 14,4 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года 112 агропроизводителям уже выплачено 477,2 млн грн грантовой помощи.

Сколько помощи получили агропроизводители

По данным Минагро, на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства 320,2 млн грн получили 78 предприятий. На развитие тепличного хозяйства было выплачено 157 млн грн, которые получили 34 предприятия.

Сообщается, что всего с начала действия программы уже выплачено почти 1,18 млрд грн грантовой помощи 254 сельхозпроизводителям. Из них на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства направлено 857,3 млн грн 177 хозяйствам, полностью получившим средства.

На развитие тепличного хозяйства было направлено 342,8 млн грн, которые в полном объеме получили 65 тепличных хозяйств.

Напомним, что в течение года 7 982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Автор:
Ольга Колесниченко