Доступные кредиты 5-7-9%: на какую сумму украинский бизнес получил кредитов с начала года

В 2025 году бизнес получил 1643 льготных кредита по программе " Доступные кредиты 5-7-9% " на общую сумму 5,3 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

По данным ведомства, со старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 105,4 тысячи кредитов на сумму 365,3 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 539 льготных кредита на 2,5 млн гривен.

Отмечается, что государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" сосредоточена на развитии реального сектора экономики, а подавляющее большинство новых займов выдается на развитие перерабатывающего производства и поддержку бизнеса, работающего в зоне повышенных военных рисков.

"Льготные средства помогают бизнесу расширять производство и создавать новые рабочие места, что поддерживает восстановление экономики", — подчеркнул замминистра экономики Андрей Телюпа.

Сколько получил бизнес по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

С начала года в рамках программы бизнес получил:

1,4 млрд грн — инвестиционные кредиты;

1,2 млрд грн — на переработку;

1,1 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

894 млн грн — в поддержку посевной.

Чаще всего кредиты получают предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

В каких регионах заключено больше всего договоров

Лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются город Киев и следующие области Украины:

Львовская;

Днепропетровская;

Киевская;

Одесская;

Харьковская;

Винницкая;

Полтавская.

Известно, что в программе принимают участие 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали " ПриватБанк ", " Сбербанк " и "Укргазбанк ".

Напомним, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает оказывать существенную финансовую поддержку предпринимателям даже в условиях военного положения. С начала полномасштабной войны бизнес в Украине получил 69 992 кредита на общую сумму 273,9 млрд. грн.