Фермери встановили на Черкащині автомат зі свіжим молоком: скільки коштує літр

У центрі селища Лисянка на Черкащині запрацював перший автомат “ЕкоМолоко”. Тепер місцеві жителі можуть купувати свіже натуральне молоко напряму від фермерів без жодних посередників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Постачальником сировини для спецобладнання виступило фермерське господарство із села Дібрівка, яке розвиває подружжя Сергія та Надії Ткачів. Проєкт поєднує в собі елементи технологічного бізнесу та соціальної ініціативи, оскільки фіксована ціна якісного продукту становить 30 гривень за літр.

Свіжу продукцію завантажують в автомат щодня рівно о 7:00 ранку. Для зручності покупців термінал приймає оплату як паперовими банкнотами, так і монетами.

Перед реалізацією сировина проходить обов'язковий цикл передпродажної підготовки, що включає ретельну фільтрацію та миттєве охолодження до оптимальних температур.

Безпеку споживачів забезпечує конструктивне рішення апарату: молокомат оснащений інноваційною автоматичною системою очищення та дезінфекції, яка запускається після кожної сесії купівлі. Це дозволяє підтримувати високий рівень інфекційного контролю та зберігати якісні показники продукту.

Як зазначає засновник господарства Сергій Ткач, у сільській місцевості спостерігається стійка тенденція до скорочення поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) в приватних домогосподарствах.

У результаті пропозиція натурального молока на локальних ринках стрімко падає, що й спонукало фермерів до створення альтернативного каналу збуту.

Для забезпечення стабільних якісних параметрів молока фермери інвестували в оновлення стада, придбавши корів швейцарської породи Браун Свіс. Тварини цієї селекції адаптовані до українських реалій, вирізняються міцним імунітетом та високою продуктивністю.

"Ми вирішили в покинутому приміщенні ферми відродити молочне тваринництво, придбавши корів швейцарської породи Браун Свіс. Вони цінуються за міцне здоров’я, спокійну вдачу та високу якість молока, яке також ідеально підходить для сироваріння завдяки підвищеному вмісту білка та жиру. Тож, паралельно, почали виготовляти і твердий сир",– розповів фермер.

Фото: Вісті Черкащини

Окрім комерційної складової, запуск молокомату відіграє помітну соціальну роль у Лисянській громаді. Пільгова ціна робить натуральний білковий продукт доступним для пенсіонерів, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій населення.

Нагадаємо, за першу половину квітняобсяги експорту молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем, що відображає зміну попиту на ключові товарні групи.