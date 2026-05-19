Україна скоротила експорт молочної продукції, валютна виручка впала до $31,44 млн: які причини

У квітні 2026 року Україна скоротила натуральні обсяги експорту молочних продуктів на 14% відносно березня — до 10,75 тис. т, а валютна виручка впала до 31,44 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Головною причиною стало зниження цін на вершкове масло на світових ринках через надлишок сировини в ЄС, що б'є по доходах українських компаній, оскільки 40% вітчизняного молока-сировини переробляється саме на масло.

Експорт молочної продукції

Відносно квітня 2025 року натуральні обсяги експорту впали на 12%, а виручка — на 17%. Загалом у січні-квітні 2026 року Україна експортувала 41,31 тис. т молочних продуктів на суму 112,91 млн доларів, що менше на 5% за обсягом і на 14% за грошима порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Структура молочного експорту у квітні 2026 року за категоріями товарів:

молоко та вершки згущені — 26%;

морозиво — 22%;

сири — 17%;

масло вершкове — 15%;

казеїн — 6%.

Зростання натуральних обсягів експорту відносно березня 2026 року зафіксовано лише щодо кисломолочних продуктів — до 641 т (+5%) та морозива — до 1,85 тис. т (+35%). По інших позиціях поставки скоротилися.

Відносно квітня 2025 року зріс експорт кисломолочних продуктів (+51%), сирів — до 1,17 тис. т (+2%) та морозива (+21%). Експортна виручка відносно березня 2026 року збільшилася за кисломолочні продукти — до 976 тис. доларів (+6%), молочну сироватку — до 2,14 млн доларів (+6%) та морозива — до 6,91 млн доларів (+41%). Відносно квітня 2025 року грошова виручка зросла за кисломолочні продукти (+38%), молочну сироватку (+26%), сири (+1%) та морозиво (+27%).

динаміка експорту молочних продуктів

Причини падіння експорту

На скорочення експорту вплинуло зниження цін на вершкове масло на міжнародних ринках. За даними USDA, високі обсяги надою у ЄС на початку 2026 року призвели до надлишку молока та корекції цін на масло і сири. Накопичення масла на європейських складах зменшило інтерес трейдерів до українських товарів.

Близько 40% молока-сировини в Україні використовується для виробництва вершкового масла. Вітчизняні заводи виготовляють переважно цільномолочну продукцію для внутрішнього ринку, попит на яку скорочується, а також сухе молоко та вершкове масло на експорт, які мають низьку маржинальність.

Топ-10 країн за обсягами закупівель

Головним ринком збуту для українських виробників є Молдова, яка з великим відривом лідирує в рейтингу. Обсяг експорту до цієї країни становить $28,12 млн.

Наступні позиції у списку найбільших імпортерів займають дві країни Європейського Союзу, які сумарно згенерували понад 23 млн доларів виручки:

Польща посідає друге місце з показником $12,82 млн;

Німеччина знаходиться на третьому місці, куди було відвантажено продукції на суму $10,82 млн.

Решта країн-партнерів за обсягами закупівель розподілилися у такому порядку:

Казахстан імпортував українських молочних товарів на суму $5,96 млн;

Азербайджан забезпечив грошову виручку на рівні $5,31 млн;

Сирія придбала продукції на $4,72 млн;

Болгарія, яка є третім представником ЄС у десятці лідерів, закупила товарів на $4, 66 млн;

Ізраїль імпортував продукції на суму $4,61млн;

Грузія займає дев'яту позицію з показником $3,93 млн;

США замикають топ-10, забезпечивши Україні експортну виручку в розмірі $3,77 млн.

географія експорту молочних продуктів

Імпорт молочних продуктів

Імпорт молочних продуктів в Україну у квітні склав 5,61 тис. т, що на 18% менше порівняно з березнем 2026 року і на 2% менше відносно квітня 2025 року. У січні-квітні 2026 року імпорт склав 22,57 тис. т на суму 111,27 млн доларів, що на 10% більше у натуральних обсягах порівняно з минулим роком.

Частка сирів в імпорті становить 63%, що обмежує попит на вітчизняну продукцію та тисне на закупівельні ціни. За даними аналітичних звітів Асоціації виробників молока, для стабілізації ринку необхідне впровадження захисних заходів проти неконтрольованого імпорту з Європи.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем, що відображає зміну попиту на ключові товарні групи.