В 2024 году банки снизили долю неработающих кредитов до 30%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентных пункта меньше, чем на 01 января 2024 года. Объем NPL за 2024 год уменьшился на 29,1 млрд грн. и составил 393,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Факторы сокращения NPL

Основные факторы сокращения NPL:

Увеличение объемов гривневых кредитов высокого качества благодаря возобновлению спроса и снижению ставок. Объем кредитов в банках вырос на 14,8% в 2025 году. Списание неработающих кредитов, особенно в розничном секторе, что снизило долю NPL в этом сегменте на 8 в. п. до 15,5%. Улучшение также наблюдается в корпоративных кредитах, где доля NPL уменьшилась на 5,2 и. п. до 39%.

Неработающие кредиты в банках

Отмечается, что сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках – до 12,6%;

в банках с иностранным капиталом – до 10,9%;

в государственных – до 43%.

Без учета долгов бывших собственников АО КБ "ПриватБанк" и старых долгов времен кризиса 2015-2017 годов, на 1 января 2025 года доля неработающих кредитов составляет 24,8% в государственных банках и 18,6% в общей банковской системе, что является самым низким уровнем с октября 2022 года.

Качество работающих кредитов остается высоким: уровень перехода гривневых кредитов населения и бизнеса в неработающие такой же, как до войны.

Анализ финансового состояния корпоративных заемщиков показывает, что большинство кредитов в банках принадлежат надежным клиентам.

Отмечается, что закредитованности нет: долговая нагрузка бизнеса остается умеренной и близкой к довоенному уровню, а розничные ссуды банков и небанковских финучреждений составляют лишь 10% годовых доходов населения.

Справка:

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.

Напомним, банки будут определять неработающие активы по новым изменениям в управлении проблемными активами, вступившими в силу с начала 2025 года. Неработающие активы включают в себя обесцененные финансовые активы и реструктуризированные кредиты, которые вновь стали проблемными или просрочены более 30 дней.

Добавим, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн).